Morre, aos 81 anos, Valdomiro Lazzari, ex-presidente e um dos fundadores do Sindicato dos Rodoviários de Caxias do Sul

Valdomiro Lazzari fundou o sindicato ao lado de outros cinco colegas, em 1972. Gabriel Lain / Divulgação

Morreu nesta sexta-feira (15), aos 81 anos, Valdomiro Francisco Lazzari, ex-presidente e um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Caxias do Sul. Reconhecido pela atuação junto à categoria dos rodoviários, ele participou da criação da entidade em 1972 e ajudou a estruturar o sindicato ao longo das primeiras décadas de funcionamento.

O velório ocorre na Capela E do Memorial São José, em Caxias do Sul. O sepultamento está marcado para as 15h30min deste sábado (16), no Cemitério Jesus Bom Pastor, no bairro Santa Corona.

Lazzari fundou o sindicato ao lado de outros cinco colegas — Nilo Tochetto, Alziro Ribeiro, Dalcyr Santo Bellaver, Olinto de Almeida Chaves e Honorino Scremin — todos funcionários do Expresso Caxiense. A criação da entidade ocorreu em 26 de fevereiro de 1972, período em que a categoria buscava maior organização e representação trabalhista na região.

Lazzari nasceu em Farroupilha, em 1944. Mudou-se ainda criança para São Francisco de Paula. No município, viveu a infância e trabalhou como agricultor até 1966. No mesmo ano, transferiu-se para Caxias do Sul, iniciando trajetória no setor de transportes. Atuou inicialmente como auxiliar geral em uma empresa do ramo e, em 1967, passou a trabalhar como motorista de caminhão de carga, realizando viagens para diferentes estados do país.

Em 1970, ingressou no Expresso Caxiense, onde trabalhou primeiro como motorista do transporte urbano e, posteriormente, na linha entre Caxias do Sul e Porto Alegre, permanecendo na função até 1978.