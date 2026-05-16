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Morre, aos 81 anos, Valdomiro Lazzari, ex-presidente e um dos fundadores do Sindicato dos Rodoviários de Caxias do Sul

Em 1982, ele liderou a aquisição da primeira sede própria da entidade. Sepultamento ocorre neste sábado, no Cemitério Jesus Bom Pastor, no bairro Santa Corona

Pablo Ribeiro

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