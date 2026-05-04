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Morre Almira Zenatto, benzedeira de Vila Seca, no interior de Caxias do Sul

Referência na prática de benzeduras na comunidade, ela atendia moradores há décadas; sepultamento será nesta terça-feira

Pablo Ribeiro

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