Morre Almira Zenatto, benzedeira de Vila Seca, no interior de Caxias do Sul

Foi orando que Almira diz ter recebido o "dom". Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Morreu nesta segunda-feira (4), aos 83 anos, Almira Zenatto, benzedeira de Vila Seca, no interior de Caxias do Sul. O velório ocorre na Capela Mortuária de Vila Seca. O sepultamento será nesta terça-feira (5), às 11h, no Cemitério de Vila Seca.

Moradora da localidade desde os 10 anos de idade, Almira era conhecida na comunidade pela atuação com benzeduras. Em agosto de 2019, em entrevista ao Pioneiro, relatou que exercia a atividade desde os 50 anos de idade, atendendo a moradores da região e de localidades próximas.

Na ocasião, afirmou que a rotina era marcada pela procura constante, com dias em que chegava a atender até 20 pessoas. Também disse que, com o aumento da demanda, passou a organizar os atendimentos de forma mais restrita.

Segundo Almira, a procura variava ao longo do ano, com maior movimento no verão. Entre os casos atendidos, mencionou situações relacionadas a problemas de pele e outras enfermidades, para as quais realizava benzeduras acompanhadas de orações.

Almira também mantinha atividades ligadas ao artesanato, como crochê e pintura. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Ela relatou ainda que aprendeu a benzer após orientação de familiares, buscando desenvolver a prática por conta própria. Nos atendimentos, utilizava objetos como brasa, tesoura, barbante e aliança, além de preparar xaropes caseiros com receitas herdadas da mãe e da avó.

Foi orando, inclusive, que Almira diz ter recebido o "dom".

— Meu pai benzia quem tinha dor mas não quis me ensinar. Então minha tia disse que era pra eu pedir a Deus. Quem quer aprender tem que ir atrás — contou Almira, na entrevista de 2019.