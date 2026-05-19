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Morador de Guaporé é a segunda vítima fatal da dengue no RS em 2026

Idoso de 90 anos morreu em abril; município da Serra já soma 128 casos confirmados da doença, segundo a Secretaria Estadual da Saúde

Pablo Ribeiro

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