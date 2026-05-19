Morador de Guaporé é a segunda vítima fatal da dengue no RS em 2026

A principal forma de prevenção segue sendo a eliminação de possíveis criadouros. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul confirmou nesta terça-feira (19) a segunda morte por dengue registrada no Estado em 2026. A vítima é um homem de 90 anos, morador de Guaporé, na Serra. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o paciente tinha comorbidades e morreu no dia 7 de abril.

A confirmação foi divulgada pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), órgão vinculado à SES. Segundo o painel de monitoramento da dengue, Guaporé apresenta incidência de 534 casos prováveis da doença para cada 100 mil habitantes. O município contabiliza atualmente 128 casos confirmados.

A primeira morte por dengue no Estado foi confirmada em 17 de abril. A vítima foi uma mulher de 83 anos, moradora de Jacutinga, na Região Norte. Ela também tinha comorbidades e o óbito ocorreu em 15 de abril.

Apesar das duas mortes registradas, o Estado apresenta redução nos números da doença em comparação com o ano passado. Em 2026, o Rio Grande do Sul soma 1.493 casos confirmados de dengue, sendo 1.237 autóctones — quando a infecção ocorre dentro do próprio Estado. Os demais são de moradores gaúchos infectados durante viagens.

No mesmo período de 2025, o cenário era mais grave. O Rio Grande do Sul ultrapassava 52 mil casos confirmados de dengue e encerrou o ano com 53 mortes causadas pela doença.

A SES reforça que a procura por atendimento médico deve ocorrer logo nos primeiros sintomas, evitando o agravamento do quadro clínico e possíveis complicações.

Entre os principais sintomas da dengue estão febre alta, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, mal-estar, náusea, vômito, diarreia e manchas vermelhas na pele.

A principal forma de prevenção continua sendo o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A recomendação é eliminar recipientes com água parada em áreas internas e externas das residências, impedindo a proliferação do inseto.

A SES também orienta o uso de repelente como proteção individual e destaca a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos e profissionais da atenção primária em saúde.

Vacinação contra a dengue

Desde 2024, o Brasil oferece a vacina contra a dengue pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O público-alvo atual são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que apresenta elevado risco de hospitalizações pela doença pelo Ministério da Saúde.

O imunizante utilizado é a Qdenga, e é aplicado em duas doses, com intervalo de três meses. Inicialmente, a vacinação ocorreu em áreas priorizadas pelo Ministério da Saúde, mas foi ampliada para todos os municípios em fevereiro de 2026.

Neste ano, também houve a incorporação da vacina nacional, desenvolvida pelo Instituto Butantan. O imunizante é aplicado em dose única. No RS, a vacina está sendo destinada para trabalhadores da Atenção Primária em Saúde (APS) do SUS.