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Fé e solidariedade
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Missa de Corpus Christi em Caxias, no dia 4, vai arrecadar cobertores para doação

Celebração será presidida por Dom José Gislon, na próxima quinta-feira, às 14h30min, em frente à Catedral

Augusto Martins

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