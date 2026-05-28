Missa de Corpus Christi em Caxias, no dia 4, vai arrecadar cobertores para doação

Os cobertores arrecadados serão destinados à Campanha de Inverno Sinais de Esperança. Felipe Padilha / Divulgação

Na próxima quinta-feira (4), a Missa Campal de Corpus Christi, em Caxias do Sul, também vai arrecadar cobertores que serão destinados para doação. A celebração na próxima semana, presidida pelo Dom José Gislon, será às 14h30min em frente à Catedral. Um ponto de coleta será montado junto da escadaria.

As doações, que também poderão ser entregues durante a semana na secretaria da Catedral, serão destinadas à campanha de inverno promovida pela Cáritas da Diocese.