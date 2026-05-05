Mirante do Cristo Redentor de Guaporé será inaugurado em junho, mas já recebe visitantes

Investimento total da obra foi de R$ 165,3 mil. Prefeitura de Guaporé / Divulgação

O novo mirante suspenso do Cristo Redentor de Guaporé terá inauguração oficial no dia 13 de junho, mas já vem sendo aproveitado por moradores e visitantes desde meados de abril. A estrutura, instalada no Morro do Cristo, está concluída e liberada para acesso gratuito, restando apenas ajustes nos arredores, como o ajardinamento do espaço.

Segundo a secretária de Turismo de Guaporé, Márcia Pez, desde quando foi liberado, o mirante passou a integrar a rotina de quem busca contemplar a paisagem da cidade e da região. A expectativa do município é de que a inauguração oficial, marcada para coincidir com as celebrações de Santo Antônio, padroeiro de Guaporé, impulsione ainda mais a visitação.

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A obra faz parte de um conjunto de melhorias no Morro do Cristo, considerado um dos principais cartões-postais do município. Com investimento total de R$ 165,3 mil, viabilizado por meio do programa Avançar 2, do governo estadual, com contrapartida da prefeitura, o mirante foi construído pela empresa Pandolfo, Fedrigo & Cia. Ltda.

Conforme a secretária, a estrutura já demonstra o potencial de valorização do espaço.

Mirante suspendo possibilita vista de toda a cidade. Prefeitura de Guaporé / Divulgação

O espaço do Cristo conta com banheiros, mas ainda não possui infraestrutura para alimentação. Mesmo assim, o local tem atraído visitantes que aproveitam o ambiente para momentos de lazer, como tomar chimarrão e realizar piqueniques, especialmente nos horários de nascer e pôr do sol.

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