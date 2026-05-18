Geral

Prevenção contra acidente
Notícia

Ministério do Trabalho embarga obra dos residenciais San Gennaro, em Caxias, após constatar riscos de acidente

Termo vale até que a contratada para o serviço, a Construtora Belmais S.A., de Bento Gonçalves, solucione pendências, como aplicação de medidas para aperfeiçoar a proteção contra queda de altura

Luca Roth

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