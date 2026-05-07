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Solidariedade
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Menos de 1% das crianças e adolescentes acolhidos pelo poder público vivem em ambiente familiar, em Caxias

Apenas dois dos 226 vivem em lares temporários e integram o Serviço Família Acolhedora na cidade. Na modalidade, o acolhido é cuidado por tempo determinado até que seja reintegrado à família de origem ou encaminhado para adoção. A iniciativa preconiza uma vivência mais afetuosa e digna para eles

Alana Fernandes

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