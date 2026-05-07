Menos de 1% das crianças e adolescentes acolhidos pelo poder público vivem em ambiente familiar, em Caxias

Dois dos 226 acolhidos vivem em lares temporários. Porthus Junior / Agencia RBS

Importante ferramenta social e de vivência mais digna e afetuosa para crianças e adolescentes, o Serviço Família Acolhedora tem o desafio de atrair mais interessados em Caxias do Sul. Atualmente, somente dois dos 226 acolhidos institucionalmente pelo poder público vivem em lares temporários no maior município da Serra — o que significa, portanto, uma abrangência de apenas 0,8%.

Na modalidade, a criança ou adolescente é acolhido e cuidado, por um período determinado, por adultos maiores de 21 anos, até que seja reintegrado à família de origem ou encaminhado para adoção. A duração máxima é de até 18 meses, mas pode variar conforme a necessidade.

Na prática, o menino ou a menina vive juntamente com outro grupo familiar por tempo integral e tem todas as demandas atendidas, como alimentação, educação e atividades de lazer. As famílias participantes recebem um salário mínimo mensal para auxiliar nas despesas.

O serviço atende a crianças e jovens que precisaram ser afastados da família de origem a partir de uma determinação judicial. A alternativa a este modelo é o acolhimento coletivo em abrigo ou casa lar. Para a coordenadora do projeto, Morgana Rech, o respeito à individualidade está entre os principais benefícios da família acolhedora:

— A família acolhedora fica muito mais pertinho da história dessa criança, dos sintomas que, às vezes, ela vai apresentar no decorrer dos dias. A instituição é um ambiente coletivo, em que eles precisam dividir tudo: o quarto, o brinquedo e, muitas vezes, até a roupa — sinaliza.

Morgana Rech é a coordenadora do Serviço Família Acolhedora em Caxias do Sul. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A coordenadora entende que o baixo número de participantes está atrelado especialmente ao medo do apego e, posteriormente, o receio da despedida:

— Sempre pontuamos que precisa de um vínculo para que se consiga fazer a diferença na vida da criança. Se a gente não vincula, não consegue ensinar nada para ela. E o objetivo do acolhimento familiar é justamente proporcionar uma outra realidade para eles. Para que a gente consiga ensinar algo que eles não conseguiram aprender na família de origem — sinaliza Morgana.

Uma ressalva importante é que o acolhimento familiar é diferente do processo de adoção. Inclusive, pessoas que estão nesta fila não podem participar do Serviço Família Acolhedora.

— Precisamos separar bem, porque talvez alguém pense que se tornar uma família acolhedora pode ser um fura-fila para uma adoção — comenta a coordenadora do serviço.

"Não tem que ter medo"

Joacir Marcolin, 43, e a mãe dele, Maria Helena Marcolin, 73, acolhem um adolescente de 16 anos desde novembro de 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

Um mês antes de completar 15 anos, em 8 de novembro de 2024, o adolescente João* ganhou a chance de experenciar o que é viver em um lar seguro e respeitoso em Caxias do Sul. Afastado da família de origem por determinação judicial, foi nesta data que o jovem passou a morar com o desenvolvedor de software Joacir Marcolin, 43, e a mãe dele, Maria Helena Marcolin, 73.

Joacir é o responsável legal pelo acolhimento familiar. Ele conta que se interessou pela iniciativa a partir da experiência do irmão, que adotou duas crianças há alguns anos. Depois de todo o processo burocrático do serviço, o contato inicial foi em um almoço e a conexão entre os três fluiu instantaneamente, apesar do perfil introvertido do menino.

— Chegou na hora de conversarmos e eu perguntei "tu quer ficar aqui com a gente?". Ele respondeu que sim. Questionei quando ele queria vir para cá e ele disse: "hoje". Percebemos que ele se sentiu muito bem acolhido. Ele veio em uma terça aqui em casa e na sexta-feira a juíza já expediu o termo de guarda para mim — recorda-se Joacir.

De lá para cá, a família acolhedora percebeu uma verdadeira evolução nas interações sociais e no comportamento do adolescente.

— Não é mais aquele menino todo recolhido. Em questão de um mês ele já estava com a cabeça um pouco mais erguida. Hoje em dia, ele já te olha nos olhos, ele fez realmente a casa dele aqui — detalha o desenvolvedor de software.

Atualmente, João* estuda e trabalha em um mercado como jovem aprendiz.

— Se eu pudesse dar um conselho para quem está interessado, eu digo que participe, porque faz bem. Além de fazer bem para si mesmo, faz bem para a criança ou adolescente acolhido. Não tem que ter medo— diz Joacir.

— É um sentimento de que é um neto verdadeiro. Não tem diferença do neto de sangue — completa dona Maria Helena.

* O nome do jovem acolhido é fictício e foi alterado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Como funciona

As famílias interessadas devem se cadastrar junto à Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Caxias do Sul. É preciso passar por entrevistas, análise documental e visitas em domicílio. Após, os candidatos habilitados passam por uma capacitação e, então, passam a acolher a criança ou adolescente. Informações podem ser solicitadas pelo WhatsApp (54) 98425-0425.

Em Bento Gonçalves, o serviço foi apresentado em novembro do ano passado à comunidade e teve a inserção das primeiras crianças nas famílias acolhedoras em março. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social. Interessados podem contatar pelo WhatsApp (54) 99370-3701 ou pelo telefone (54) 3771-1035.

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