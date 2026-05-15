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Entre Flores e Caxias: trecho é alvo de reclamação de motoristas na RS-122; concessionária diz que lentidão é temporária

Novo acesso para a Avenida João Quinto Toigo, no km 81, tem criado congestionamento no trecho, de acordo com condutores

Bruno Tomé

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