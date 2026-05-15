Entre Flores e Caxias: trecho é alvo de reclamação de motoristas na RS-122; concessionária diz que lentidão é temporária

Novo acesso para o bairro Nossa Senhora da Saúde, na RS-122. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Motoristas relatam que, em horários de pico, o trânsito na RS-122, entre Flores da Cunha e Caxias do Sul, tem ficado cada vez mais lento. O motivo seria um acesso criado para o bairro Nossa Senhora da Saúde. A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) afirma que a medida é temporária por conta das obras na extensão da rodovia estadual.

A lentidão, segundo os relatos, é mais presente no trecho próximo ao acesso ao perímetro urbano caxiense, na intersecção com a RS-453. No trajeto, uma das duas faixas do sentido Flores-Caxias foi transformada em um recuo no início de abril e passou a funcionar como acesso à Avenida João Quinto Toigo, no sentido oposto, no km 81.

A mudança, conforme a CSG, teve o objetivo de criar um novo caminho de entrada e saída do bairro Nossa Senhora da Saúde, um dos mais impactados com as obras. O principal acesso à comunidade está fechado no momento para a construção do novo viaduto, no km 78, prevista terminar em outubro.

O impacto no trecho fez até com que vereadores e a prefeitura de Flores da Cunha questionassem a CSG. Uma reunião foi realizada na última segunda-feira (12). Durante o encontro, conforme a comunicação florense, o prefeito César Ulian também voltou a pedir obras de duplicação entre os dois municípios.

Caminhos alternativos também têm impactos

Em um trânsito normal, o caminho entre Caxias do Sul e Flores é estimado em um tempo médio de 30 minutos, conforme aplicativos de trânsito. Em horários de pico, o tempo médio aumenta para 40 minutos.

Para os motoristas que querem evitar a RS-122 ou parte dela entre Flores e Caxias, o trajeto pode ser feito entre pontos como a Estrada Otávio Rocha, em Flores, e a Estrada Municipal Vicente Menezes. No entanto, o condutor não escapa do trecho impactado ou de novos desvios.

A partir da Vicente Menezes, o motorista pode acessar o bairro Nossa Senhora da Saúde. Contudo, para acessar a área central de Caxias, necessita de novos desvios, uma vez que a Ludovico Cavinato está bloqueada para construção do novo viaduto do km 78 da RS-122.

Para o retorno, é necessário entrar novamente na rodovia estadual e seguir até a Brasdiesel para ter o desvio em direção aos Pavilhões da Festa da Uva. O trajeto, assim, pode ficar tão demorado quanto encarar a lentidão no trecho da rodovia entre Flores e Caxias.

Novo acesso criado com faixa de espera na RS-122. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Medida é temporária

Em nota, a assessoria de imprensa da CSG afirmou que a alteração no tráfego segue durante o período de obras para o novo viaduto localizado no km 78 da rodovia. Conforme a comunicação, a concessionária segue com estudos constantes do tráfego na RS-122.

"A CSG informa que a alteração no tráfego no km 81 da ERS-122 foi necessária para garantir o acesso alternativo ao bairro Nossa Senhora da Saúde, em razão das obras de construção do viaduto localizado no km 78 da rodovia. A mudança funcionará durante todo o período das intervenções no trecho. A concessionária recomenda que os condutores redobrem a atenção ao circular pelo local, respeitando a sinalização implantada e os limites de velocidade", diz a nota.