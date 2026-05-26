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Fé no caminho
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Mais de 83 mil pessoas passam pela 147ª Romaria de Caravaggio, em Farroupilha

Tempo chuvoso nesta terça-feira fez com que público fosse quase a metade do registrado no domingo, dia que atraiu mais gente ao Santuário

Andrei Andrade

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