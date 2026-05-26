Mais de 83 mil pessoas passam pela 147ª Romaria de Caravaggio, em Farroupilha

Chuva marcou o dia de encerramento da 147ª Romaria de Caravaggio Neimar De Cesero / Agencia RBS

A 147ª Romaria de Caravaggio, em Farroupilha, se encerrou nesta terça-feira anunciando um público total de 83.615 mil participantes ao longo dos três dias de peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Neste último dia, 18 mil pessoas foram ao templo para acompanhar as missas realizadas de hora em hora e fazer suas preces e agradecimentos.

Também no último dia foi registrada a entrada de 3.678 veículos no Santuário, totalizando 11.266 veículos ao longo de toda o período da Romaria. O tempo frio e chuvoso desta terça-feira, feriado pelo Dia de Nossa Senhora de Caravaggio, fez reduzir quase pela metade o número de fieis em relação ao domingo, dia que registrou a participação de 34 mil pessoas .

A 147ª Romaria de Caravaggio teve como tema "Morada Consagrada de Deus, rogai por nós".