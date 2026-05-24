Mais de 63 mil pessoas já passaram pelo Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha

Romaria segue nesta terça-feira, com missas de hora em hora entre 6h e 17h. Expectativa é supera ros 90 mil peregrinos Porthus Junior / Agencia RBS

Desde sábado, mais de 63 mil pessoas passaram pelo Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, para a celebração da 147ª Romaria. O domingo foi o dia com maior adesão dos peregrinos: até as 16h, a parcial era de 32.154 pessoas, número superior ao de todo o sábado, quando 31.605 pessoas se deslocaram até o templo.

Assim como o número de pessoas, também o número de veículos foi maior no domingo, com parcial de 4.334 veículos até as 16h, sendo que em todo o sábado foram 2.764 veículos registrados.

Nesta terça-feira, dia que é esperado o maior movimento no Santuário, por se tratar do Dia de Nossa Senhora de Caravaggio, as missas ocorrem às 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h. As práticas do Santo Terço e da Adoração ao Santíssimo ocorrem às 14h.