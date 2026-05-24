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Mais de 63 mil pessoas já passaram pelo Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha

147ª Romaria segue na terça-feira, com a expectativa de somar cerca de 90 mil fiéis ao longo do feriado. Confira o serviço para o último dia

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