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3,5 mil hectares de lavouras
Notícia

Saiba mais sobre o cultivo da batata em São Francisco de Paula, município que é o maior produtor no RS; festival gastronômico começa nesta sexta

Em 2025, agricultores colheram 133 mil toneladas do item, de acordo com a Emater. O palco do evento que celebra o alimento é o Centro de Eventos. Dez restaurantes foram desafiados a criar pratos inéditos usando a batata

Luca Roth

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