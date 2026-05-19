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Maio Verde: plataforma criada em Caxias conecta celíacos a produtos sem glúten

O mês alerta a população sobre o impacto da doença celíaca na vida dos pacientes. Advogada criou um site que mostra fornecedores e estabelecimentos seguros para quem convive com a condição

Alana Fernandes

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