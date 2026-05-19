Maio Verde: plataforma criada em Caxias conecta celíacos a produtos sem glúten

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Condição autoimune e que não tolera a ingestão de glúten, a doença celíaca ganha atenção neste mês. Criado em 2018, o Maio Verde tenta conscientizar a população sobre o impacto da patologia na qualidade de vida dos pacientes, a importância de uma alimentação adequada e os riscos da chamada contaminação cruzada.

A doença celíaca é caracterizada pela intolerância ao glúten. Ao consumi-lo, o paciente sofre uma inflamação no intestino e são desencadeados diversos sintomas:

— Os mais clássicos são diarreia, inchaço e constipação. Pode haver também dor de cabeça, enxaqueca, falta de concentração e algumas dermatites. As crianças podem ter dificuldade de ganhar peso e atraso no crescimento — explica a nutricionista Tuani Mendes.

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Segundo a nutricionista, o diagnóstico é feito por exames laboratoriais e também pela biópsia do intestino delgado. A solicitação é feita por médicos como gastroenterologista e pediatra.

Dentre os desafios, está o chamado subdiagnóstico. Há quem conviva por anos com os sintomas sem buscar ajuda médica, ao passo que ainda existem profissionais que resistem em investigar a patologia, postergando o tratamento adequado. Estima-se que 1% da população mundial conviva com a doença celíaca, segundo a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil.

A nutricionista Tuani Mendes. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

— Além disso, tem muitas famílias que acham que é frescura, que pode comer um pedacinho de bolacha que não vai fazer mal. A recomendação é uma dieta com zero glúten — enfatiza Tuani.

O glúten está presente em alimentos como pães, bolos, biscoitos, massas e cerveja. Também pode ocorrer a contaminação cruzada, que consiste na transferência da proteína por meio de objetos, como pratos, torradeiras, formas e fornos, por exemplo.

Plataforma facilita compra de produtos caxienses sem glúten

Graziela Matana mostra os produtos livres de glúten disponíveis na plataforma Glusafe. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Criada há pouco mais de um mês pela advogada caxiense Graziela Matana, 28 anos, a plataforma Glusafe tem o objetivo de conectar os celíacos com produtos livres de glúten. O site também oferece uma lista de restaurantes, empórios e confeitarias seguros para quem tem a doença.

Graziela lembra que foi diagnosticada com a condição há cerca de dois anos, o que se tornou um desafio na vivência diária.

— Foi um baque. Eu acabei comentando no meu Instagram e várias pessoas foram me dando dicas de onde encontrar os produtos. Eu falo que o celíaco não tem o privilégio do improviso. Se eu quero comer uma pizza hoje de noite, tenho que me preparar, porque esses fornecedores fazem com antecedência ou sob encomenda — detalha.

Foi a partir da experiência pessoal, que a advogada resolveu criar a plataforma e facilitar a vida de quem precisa viver sem glúten. O site é gratuito para fornecedores e usuários.