Livraria mais antiga de Caxias do Sul, Rossi completa 100 anos

Fachada da primeira unidade da Rossi, que segue no mesmo ponto, na Avenida Júlio de Castilhos. Família Rossi / Arquivo Pessoal

Poucas empresas acompanharam a transformação de Caxias do Sul como a Livraria Rossi. Fundada em 1926 como uma tipografia pelos irmãos Armando, Mário e Ângelo, passou por décadas de transformação e adaptação, chegando hoje na quarta geração familiar à frente do negócio. Mesmo com o crescimento e abertura de outras unidades, o cenário principal segue o mesmo: a Avenida Júlio de Castilhos, hoje no que virou o perímetro entre a Rua Borges de Medeiros e a Marques do Herval, bem no Centro. Agora em maio, a marca celebra 100 anos de história.

Filhos dos imigrantes italianos Tito e Liberata, Armando, Mário e Ângelo montaram a tipografia em um prédio construído pela família, e que também servia de moradia. Eles já tinham experiência no segmento pois haviam trabalhado em outra empresa do gênero na cidade. O lote na Avenida Júlio de Castilhos foi repassado aos Rossi em 1884. Os irmãos trabalhavam predominantemente com a produção de materiais impressos, um processo manual e especializado que utilizava prensas mecânicas. E já vendiam alguns insumos na cidade.

— Eles começaram a ir a Porto Alegre, algumas viagens eram de trem, para buscar coisas para vender para as empresas em Caxias. Por muitos anos, o negócio foi tipografia, depois se tornou a gráfica Rossi, que produzia os materiais das empresas. Ao longo dos anos o material gráfico foi diminuindo e fomos nos adaptando, até virar um comércio de materiais escolares, brinquedos e outros — conta Marcos Rossi Victorazzi, atual diretor administrativo da Rossi, bisneto de Armando, e a quarta geração a tocar o empreendimento.

Uma das grandes viradas da Rossi, marcando o crescimento e integração à cidade, teve início em 1952, quando Marcos Antônio Rossi, conhecido como Antoninho, filho de Armando e avô de Victorazzi, passou a trabalhar na empresa.

Marcos Antônio nasceu em 1933, e chegou ao negócio familiar após ter feito o curso técnico de contabilidade na escola do Carmo e servido ao Exército. Entre as primeiras atividades, estava a busca por uma profissionalização da Rossi e o início da construção de um legado que segue até hoje. Ele teve como sócios os irmãos Ligia, Tito e Mariana. Tito, inclusive, após se formar em medicina, montou seu consultório no segundo andar da loja.

Ao lado de outros empresários do comércio, Marcos Antônio foi um dos responsáveis pela criação de um embrião do que hoje é o serviço de proteção ao crédito (SPC) em Caxias do Sul, uma vez que precisava vender aos clientes, mas também necessitava de garantias.

A expansão pela cidade

Victorazzi conta que o avô sempre teve os pés no chão quanto ao crescimento do negócio familiar. Tanto que a expansão da empresa começou em 1986, quando já consolidada na região central, foi também para uma unidade no bairro São Pelegrino, na Rua Feijó Júnior, ao lado do Colégio São Carlos. Anos depois se mudou para outro prédio na mesma rua, até chegar ao atual endereço da loja, na Júlio de Castilhos, entre a Feijó e a Coronel Flores. Eloísa, filha de Antoninho, e mãe de Victorazzi, era a responsável pela unidade. Daniela e Henriete, irmãs dela, também atuaram no negócio.

— Dou um crédito ao meu avô, de uma característica que vejo hoje como positiva, ele sempre trabalhou para o negócio crescer e para a comunidade crescer junto. Ele contava histórias dos concorrentes e que entre lojistas trocavam informações para que todos pudessem ter seu espaço e crescer. Hoje as pessoas têm uma certa ansiedade e anseio que a empresa tem que crescer, ele nunca teve isso, o negócio para ele era trabalhar — conta Victorazzi.

No ano de 1994 houve uma outra grande mudança no negócio familiar. Foi quando ocorreu a separação da gráfica da livraria, e Antoninho passou a tocar apenas o comércio.

Marcos Antônio ao lado da esposa Ledda. Família Rossi / Arquivo Pessoal

Em 1998 veio uma nova expansão com a abertura da terceira unidade, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. O primeiro prédio ocupado foi onde atualmente funciona o restaurante Le Grand, na Rua Sinimbu, até a transferência para o edifício na frente do Zaffari, a poucos metros de distância. Já em 2015 foi inaugurada uma loja dentro do Colégio São José — essa operação funcionou até 2020 e se encerrou em virtude da pandemia da covid-19. Em 2019, a Rossi a chegou à Zona Sul, com a abertura de uma loja na Avenida Bom Pastor, no Kayser.

— É fruto do trabalho dele (Marcos Antônio) e da minha avó (Ledda). Hoje, por exemplo, nós temos uma máquina a laser para carimbos, mas minha vó conta que quando eles começaram a produzir, era de forma manual: ele levava para casa e ela passava a noite produzindo. Foi uma visão de negócio, talvez por isso não expandimos tanto e não fomos para outras cidades, porque ele conseguiu administrar dentro do conhecimento dele o número de lojas — afirma o atual diretor da Rossi.

Após ter estudado fora de Caxias do Sul, Victorazzi chegou ao negócio da família em 2011 a convite do avô, que já pensava na transição da gestão e em uma eventual aposentadoria, algo que não chegou a acontecer. Muito ligado ao empreendimento, Antoninho seguiu na Rossi até a sua morte, em 2023, mesmo que atuação fosse um pouco mais distante.

— Ele tinha muito a visão de negócio, chegava aqui mesmo com seus 90 anos, vinha na loja e se uma vitrine não estivesse boa, dizia que tinha que arrumar, se algo era novidade e chamava atenção pedia para colocar na vitrine. A visão de comerciante foi do meu avô na maior parte do tempo.

De acordo com a CDL, com 100 anos, a Rossi é a mais antiga empresa do segmento em Caxias do Sul.

Os desafios para o futuro

Victorazzi explica que o atual modelo de gestão segue em funcionamento, principalmente pela consolidação no mercado, com clientes de décadas e funcionários que estão na casa há mais de 30 anos. Mesmo assim, os desafios mudaram, principalmente com o crescimento do digital:

— Todos os dias estamos enfrentando (a concorrência com) novas lojas online, lojas específicas, porque sempre fomos um grande negócio que envolveu diversas áreas. A Rossi ainda é multimercados e precisamos entender o quanto cada uma delas é importante e funciona.

Victorazzi explica que o atual modelo de gestão segue em funcionamento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Atualmente, são cerca de mil clientes diários, somando as quatro unidades. E, entre os principais desafios para o futuro, segundo Victorazzi, será planejar a próxima transição:

— O mercado está se transformando bastante, é bem difícil prever (os próximos anos) porque as coisas estão mudando muito rápido. Se tem o desafio de fazer algumas adaptações que o mercado vai exigir, estamos discutindo isso.

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