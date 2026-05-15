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De tipografia criada por irmãos à empresa reconhecida
Notícia

Livraria mais antiga de Caxias do Sul, Rossi completa 100 anos

Lote onde está a matriz, na Avenida Júlio de Castilhos, entre a Borges de Medeiros e Marquês do Herval, foi adquirido pela família em novembro 1884. Armando, Mário e Ângelo foram os percursores do empreendimento em 1926 que hoje é liderado por Marcos, bisneto de Armando

Marcos Cardoso

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