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Justiça em Caxias do Sul condena dupla que usava internet para corromper menores e incitar  violência

Segundo a sentença, os réus, de 19 e 20 anos, disseminavam discursos de ódio e incitavam crimes, como massacres em escolas. Apesar da decisão, ambos seguem em liberdade

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