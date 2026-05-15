Geral

Impasse de seis décadas
Notícia

Justiça deve concluir em 15 dias relatório de visita ao Parque de Aparados da Serra para mediação de conflito envolvendo comunidade

Encontro coordenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) levantou presencialmente as reivindicações do Povo dos Peraus e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ações de retirada das famílias estão suspensas durante andamento do processo

Luca Roth

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