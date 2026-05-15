Justiça deve concluir em 15 dias relatório de visita ao Parque de Aparados da Serra para mediação de conflito envolvendo comunidade

Visita reuniu diversos órgãos do poder judiciário na última quarta-feira em áreas da reserva, em Cambará do Sul. Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) / Divulgação

A Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) prevê concluir em um prazo de 15 dias o relatório da visita técnica realizada no Parque Nacional de Aparados da Serra na última quarta-feira (13). O órgão busca mediar um conflito iniciado há seis décadas com o processo de desapropriação movido pela União para criação da reserva, atingindo áreas já habitadas e hoje reivindicadas pela comunidade tradicional Povo dos Peraus.

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O encontro foi considerado como um momento de aproximação e escuta visando as sessões de mediação entre o Povo dos Peraus e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que faz a gestão do parque nacional.

As 12 famílias que integram o Povo dos Peraus estão espalhadas pelo território da reserva, que tem área total de 12,9 mil hectares. Elas lutam pela permanência, defendendo o local como um espaço de identidade cultural, onde vivem basicamente da pequena pecuária e agricultura para subsistência. O ICMBio alega que há necessidade de ser resguardada a proteção integral dos ecossistemas.

Coordenadora da Comissão de Soluções Fundiárias do TRF4, a juíza Catarina Volkart Pinto avalia que a visita permitiu compreender as necessidades e interesses envolvidos na proteção do parque, que é uma unidade de conservação (UC). Esses tópicos vão constar no relatório:

— O relatório é um relato mesmo. Uma descrição, sem qualquer juízo de valor, sobre a situação e o que encontramos lá. Ele terá quais são as reivindicações das pessoas envolvidas e trará algumas recomendações sobre o que precisa ser feito durante o processo de mediação.

A magistrada adianta que entre os encaminhamentos que serão propostos está a realização em até dois meses de uma reunião na sede do TRF4, em Porto Alegre, para apresentar subsídios normativos sobre o Parque de Aparados da Serra. A ocasião terá caráter preparatório para as sessões de mediação.

— Vamos abordar o que é um parque, quais as limitações, qual a finalidade, quais são as formas de uso, o que pode e o que não pode, de forma bem técnica. E também vamos conversar sobre como se dá o reconhecimento de comunidades tradicionais, como elas são constituídas e protegidas. O Povo dos Peraus é uma comunidade tradicional — esclarece.

Enquanto ocorre o processo de mediação, que propõe a construção de acordos por meio do diálogo, as ações de retirada do Povo dos Peraus do interior da reserva estão suspensas.

— O Parque Nacional de Aparados da Serra não teve a desapropriação concluída. Todo aquele local é uma propriedade da União. Mas isso não impede que, eventualmente, se for de consenso de todos, possa existir ali uma comunidade tradicional. O Povo dos Peraus reivindica essa possibilidade, e existe outro caso em que isso já acontece, que é o quilombo São Roque, uma comunidade quilombola que se encontra dentro do parque nacional também. Chamamos isso de dupla afetação — complementa a juíza.

Povo dos Peraus é composto por 12 famílias, que vivem da pequena pecuária e agricultura para subsistência. Ancestrais deles se instalaram no entorno dos cânions, em Cambará do Sul, antes da criação do parque. Ariéli Ziegler / Agencia RBS