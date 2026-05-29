Jogos de Caxias e Juventude provocam bloqueios em ruas de Caxias do Sul

As ruas de Caxias do Sul nesta sexta-feira (29) e sábado (30) terão bloqueios nas imediações dos estádios Centenário e Alfredo Jaconi devido a jogos da Dupla Caju.
A partida entre Juventude e América-MG, às 21h desta sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro Série B, causa intercorrências no trânsito a partir das 18h, com bloqueios nas ruas Hércules Galló e Marquês do Herval. Confira abaixo:
- R. Hércules Galló com R. do Guia Lopes;
- R. Alfredo Chaves com R. Ernesto Alves;
- R. Marquês do Herval com R. Hércules Galló;
- R. Marquês do Herval com R. Flores da Cunha;
- R. Marquês do Herval com R. Vinte e Cinco de Julho;
- R. Marquês do Herval com R. São José;
- R. Marquês do Herval com a Av. São João.
Já para o jogo do Caxias, no sábado, às 19h30min, pelo Brasileirão Série C, as intervenções iniciarão a partir das 17h com interrupção do trânsito na Rua Thomás Beltrão de Queiróz, da esquina com a Rua Carlos Bianchini até a rotatória da Bento Gonçalves.