Jogo do Juventude nesta quarta causa bloqueios de trânsito; confira as ruas que terão alterações

As ruas do entorno do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, terão bloqueio de trânsito a partir das 16h desta quarta-feira (13) em preparação ao jogo do Juventude, que está marcado para as 19h. O time enfrenta o São Paulo para tentar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil após perder o primeiro confronto por 1 a 0.
As intervenções serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTMM). O objetivo é garantir segurança ao deslocamento de torcedores, pedestres e motoristas pelas vias da região.
Confira a relação de ruas impactadas:
- R. Hércules Galló com R. do Guia Lopes;
- R. Alfredo Chaves com R. Ernesto Alves;
- R. Marquês do Herval com R. Hércules Galló;
- R. Marquês do Herval com R. Flores da Cunha;
- R. Marquês do Herval com R. Vinte e Cinco de Julho;
- R. Marquês do Herval com R. São José;
- R. Marquês do Herval com a Av. São João.