Jogo do Juventude nesta quarta causa bloqueios de trânsito; confira as ruas que terão alterações

As ruas do entorno do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, terão bloqueio de trânsito a partir das 16h desta quarta-feira (13) em preparação ao jogo do Juventude, que está marcado para as 19h. O time enfrenta o São Paulo para tentar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil após perder o primeiro confronto por 1 a 0.