Intervenções em estrutura da Cooperativa Vitivinícola Forqueta são investigadas pela prefeitura de Caxias do Sul 

Uma máquina trabalhava no terreno anexo à estrutura da cooperativa na tarde desta sexta-feira (29). Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul investiga intervenções feitas na estrutura da Cooperativa Vitivinícola Forqueta, situada no bairro Forqueta. Uma denúncia sobre obras no local chegaram à prefeitura nesta sexta-feira (29). A informação inicial indicava que um dos espaços que compõem a estrutura da vinícola estava sendo demolido.

A estrutura física da cooperativa foi tombada como patrimônio histórico em dezembro de 2013, o que impede que seja demolido ou descaracterizado. O patrimônio inclui edificações históricas da antiga vinícola, construídas a partir da década de 1930.

O Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural (DIPPAHC) informou que não recebeu pedido de autorização prévia para a realizar de demolição.

Um fiscal da Secretaria Municipal do Urbanismo foi a Forqueta nesta sexta para verificar a situação. A Secretaria de Cultura está verificando se a área indicada corresponde ao trecho tombado, que possui limitações de intervenções.

Na tarde desta sexta-feira, havia uma escavadeira em um terreno anexo à estrutura. Segundo o operador da máquina, as ações se limitavam à limpeza do terreno.

O setor administrativo da Cooperativa Vitivinícola Forqueta estava fechado e os contatos disponibilizados pela empresa não retornaram a reportagem.

No fim da tarde, o Secretário de Urbanismo, Adriano Bressan, divulgou um vídeo no local. Conforme ele, a equipe de fiscalização não sabe se o espaço onde a intervenção aconteceu é tombada. Contudo, como não foi solicitado alvará de demolição, a prefeitura interditou o local. A empresa responsável será notificada na segunda-feira (1°).

Importância histórica e cultural

Cooperativa de Forqueta é considerada a primeira da América Latina. Acervo de família / divulgação

Reconhecida como a primeira cooperativa vinícola da América Latina, a Cooperativa Vitivinícola Forqueta foi fundada em 1929 por 12 agricultores descentes de imigrantes italianos.

O empreendimento no bairro Forqueta se tornou uma referência na Serra, impulsionando a organização de pequenos produtores e auxiliando na estruturação de cadeias locais.

Em dezembro de 2013 a cooperativa foi tombada como patrimônio histórico do município de Caxias do Sul. Além de reconhecer a importância do local, a mudança traz limitações referentes às intervenções que podem ser feitas no espaço.