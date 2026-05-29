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Notícia

Intervenções em estrutura da Cooperativa Vitivinícola Forqueta são investigadas pela prefeitura de Caxias do Sul 

Denúncias indicam obras de demolição no local, que é tombado como patrimônio histórico desde dezembro de 2013. Administração apura se ações acontecem na área protegida da estrutura e alega não ter recebido pedido prévio de modificações. A cooperativa ainda não se manifestou sobre o assunto

Tamires Piccoli

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