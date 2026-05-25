Inscrições para a escolha das soberanas da 12ª Femaçã, em Veranópolis, estão abertas

A corte atual é formada pela imperatriz Taís Munaretti e pelas princesas Gisele Rebelatto da Fonseca e Angélica Verruck, que representaram a 11ª Femaçã. Abraão Frainer / Divulgação

A disputa pelas coroas de rainha e princesa da Femaçã está aberta até o dia 3 de julho. O recebimento dos documentos ocorre de segunda a sexta-feira, das 13h15min às 17h15min, na sala da Femaçã, localizada na Associação Comercial e Industrial de Veranópolis (Aciv), na Alameda Santos Dumont, 525, bairro Femaçã. A 12ª Femaçã está marcada para os dias 9 a 11 e 15 a 18 de abril de 2027, em Veranópolis.

As interessadas em concorrer devem ser indicadas por uma entidade, associação ou clube social, cultural, recreativo ou de serviços. A ficha de inscrição devidamente preenchida, que pode ser encontrada no site da festa, deve ser entregue junto com outros documentos (veja a relação abaixo).

Termo de compromisso, devidamente assinado pela candidata e pela empresa/entidade/associação representante.

Uma foto 3x4 colorida, três fotos em formato postal, individual, além de duas fotos de rosto (horizontal e vertical) e outras duas de corpo inteiro (horizontal e vertical), exceto de biquíni e maiô. Todas em fundo branco.

Cópia da certidão de nascimento atualizada.

Cópia da carteira de identidade e do CPF.

Cópia do título de eleitor.

Comprovante de residência.

Comprovante de escolaridade.

Entre os requisitos para o concurso estão residir em Veranópolis há pelo menos três anos, ter entre 18 e 32 anos e ter Ensino Médio completo.

Outros requisitos para se inscrever:

Ser solteira e não estar vivendo em união estável.

Não estar participando de qualquer outro concurso similar.

Não ter vinculo e compromisso com qualquer agência ou empresa que possa prejudicar ou impedir o cumprimento dos compromissos durante o concurso e no período de divulgação da festa.