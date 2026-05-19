Incêndio destrói casa no centro de Esmeralda

Residência mista foi completamente destruída pelas chamas. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Uma casa mista, de alvenaria e madeira, foi completamente destruída por um incêndio na noite desta segunda-feira (18), no centro de Esmeralda. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Vacaria, o chamado ocorreu por volta das 19h, na Rua São José. Quando as equipes chegaram ao local, a residência já estava tomada pelas chamas.

O Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (SCAB) de Muitos Capões iniciou o combate ao fogo até a chegada da guarnição de Vacaria.