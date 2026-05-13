Incêndio destrói casa no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul

Uma casa foi destruída em um incêndio na tarde desta quarta-feira (13) no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul.
A construção era mista, com um piso de alvenaria e outro de madeira. Na casa moravam duas pessoas, que não estavam no local no momento do incêndio. De acordo com um familiar que não quis se identificar, os moradores estão viajando.
A corporação atua no combate às chamas.
De acordo com o sargento Daniel Machado, a corporação foi acionada por volta das 13h40min para atender à ocorrência. Para o combate ao fogo, foram necessários dois caminhões e em torno de 9 mil litros de água. Conforme Machado, ainda não é possível saber a causa do fogo, porque a casa estava fechada desde sexta-feira (8).