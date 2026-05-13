Incêndio destrói casa no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul

De acordo com o corpo de bombeiros, ninguém ficou ferido. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma casa foi destruída em um incêndio na tarde desta quarta-feira (13) no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul.

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A construção era mista, com um piso de alvenaria e outro de madeira. Na casa moravam duas pessoas, que não estavam no local no momento do incêndio. De acordo com um familiar que não quis se identificar, os moradores estão viajando.

De acordo com um familiar que não quis se identificar, os moradores estão viajando. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A corporação atua no combate às chamas.