Incêndio atinge igreja no centro de Flores da Cunha

Um incêndio atingiu a igreja Nossa Senhora de Lourdes, a matriz de Flores da Cunha, nesta segunda-feira (25). O templo está localizado na Avenida 25 de Julho, no centro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio de grandes proporções teve início por volta das 12h30min e atingiu principalmente o telhado do espaço, que acabou cedendo. Conforme o capitão Pedro Henrique Sanhudo, 12 bombeiros militares de Flores e de Caxias do Sul atuam no local.

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São utilizados dois caminhões de combate às chamas, um caminhão autotanque com 20 mil litros de água e uma auto escada mecânica, para o controle do fogo na parte superior da igreja. Não há previsão de quando os trabalhos serão encerrados.

Segundo o capitão, a igreja estava fechada, sem pessoas dentro. Com isso, não houve vítimas. Os danos materiais ainda não foram contabilizados. Porém, além do telhado, vitrais foram destruídos, bem como a parte interna.

— É um incêndio de média para grande proporções. Não chegou a se alastrar para outros espaços, porém é um local grande, que tem bastante carga combustível dentro dele. As ações vão se prolongar para o dia. No momento não temos embasamento concreto para apontar as causas — detalha o capitão.

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Abalado, o responsável pelo local, frei Jadir Segalla recebeu atendimento médico do Samu. Em lágrimas, o religioso lamentou os danos que atingiram a igreja.

— É uma dor muito forte pela perda de um patrimônio que amamos. Em questão de minutos perdemos tudo. Não tem mais nada, um banco, uma imagem, o que vamos fazer amanhã? Eu não sei. Precisamos pensar.