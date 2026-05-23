Hospitais de Caxias operam com UTIs cheias em meio ao avanço de doenças respiratórias

Hospitalizações por doenças respiratórias gera alta de ocupação em unidades de tratamento intensivo em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

Os três hospitais de Caxias do Sul que realizam atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS) estão com alta ocupação nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) de adultos. O cenário é reflexo dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A doença é caracterizada por quadros respiratórios graves que exigem hospitalização e podem ser causados por vírus como Influenza, Covid-19, Vírus Sincicial Respiratório (VSR), Rinovírus e outros agentes infecciosos.

Na tarde da sexta-feira (22), pacientes de Caxias do Sul e demais cidades da Serra ocupavam todos os leitos de UTI do Hospital Pompeia. No Hospital Geral a taxa de ocupação atingiu 93% e no Hospital Virvi Ramos o percentual chegou a 80%.

Na rede privada, o Complexo Hospitalar Unimed informou que está com ocupação de 80% da UTI adulto e 86% na UTI pediátrica. A unidade de saúde indicou aumento na procura de atendimentos relacionados às doenças respiratórias, sobretudo no pronto atendimento.

Já o Hospital do Círculo informou aumento considerável nos atendimentos de urgência e emergência devido sintomas gripais. A alta é de 30% em atendimentos de adultos e crianças. O quadro de internações segue estável.

Desde o início do ano, a cidade já contabiliza 208 internações hospitalares por SRAG e 22 óbitos pela doença, conforme o painel do Estado que monitora os casos. Apesar da situação ser esperada nesta época do ano, devido à maior transmissão de vírus, como o da influenza, o panorama é de atenção no setor da saúde.

— A situação toda é relativa, porque depende das altas e transferências para os quartos. Um ponto positivo é que nesse momento não há pacientes graves nas UPAs, aguardando para uma vaga na UTI. Mas seguimos acompanhando e observando o quadro de perto — indica Cristiane da Silva, coordenadora da Central de Leitos.

No início de maio, a prefeitura anunciou que Caxias do Sul foi contemplada na portaria do governo do Estado com 23 leitos para o tratamento de SRAG. Seriam 17 leitos para o Hospital Geral e seis no Hospital Virvi Ramos.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento o Hospital Geral recebeu apenas quatro leitos para adultos e outros três pediátricos. Já o Hospital Virvi Ramos recebeu dois novos leitos.

Imunizações atingem 37% do grupo prioritário

Dados do painel de vacinação do Ministério da Saúde indicam que o público‑alvo dos grupos prioritários em Caxias do Sul é de 123.163 pessoas. Até o momento, foram aplicadas 45.896 doses da vacina contra a influenza, o que corresponde a uma cobertura de 37,26%, conforme o próprio sistema. A campanha de imunização teve início em 28 de março.

No momento, a Secretaria Municipal de Saúde conta com doses para imunizar os integrantes dos grupos prioritários em todas as UBSs de Caxias do Sul, ação que é considerada estratégica para reduzir as internações.

— São os cuidados estratégicos passados em todos os períodos de frio: evitar lugares de aglomeração, se tiver sintomas usar máscara e se vacinar, seja crianças, idosos e demais pessoas do grupo prioritário — orienta Cristiane.