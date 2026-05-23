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Hospitais de Caxias operam com UTIs cheias em meio ao avanço de doenças respiratórias

Ao menos quatro casas de saúde indicam ocupação acima de 80% na ala adulta. Doenças como a influenza, são as causadoras das hospitalizações. Até o momento, não há pacientes aguardando leitos de UTI. Quadro é acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde, que monitora as altas e transferências para quartos

Tamires Piccoli

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