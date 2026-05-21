Horários de missas, transporte, segurança e alimentação: tudo o que você precisa saber sobre a 147ª Romaria de Caravaggio

O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, já vive a expectativa para a 147ª romaria, que será realizada sábado (23), domingo (24) e terça-feira (26). Maior evento religioso da Serra, a celebração deve reunir milhares de romeiros e peregrinos.
Neste ano, a romaria tem como lema Morada Consagrada de Deus, rogai por nós, propondo uma reflexão que une a dimensão religiosa com questões sociais contemporâneas, como o direito à moradia digna e o enfrentamento à violência, especialmente contra as mulheres.
A preparação para a celebração começou ainda em abril. Desde o dia 25 daquele mês, o Santuário promove 11 pré-romarias.
Entre os momentos mais aguardados está o tradicional Terço Luminoso, marcado para este sábado (23), às 18h. A ação é inspirada em tradicionais celebrações realizadas em santuários ao redor do mundo, como Lourdes, na França; Fátima, em Portugal; e no Vaticano. Cerca de oito mil kits com velas, protetores e suportes estão sendo preparados para a récita do terço luminoso.
Confira as principais informações sobre a romaria
Horários das missas
Sábado, dia 23
- Missas: 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h
- Santo Terço e Adoração ao Santíssimo: 14h
- Terço Luminoso: 18h
Domingo, dia 24
- Missas: 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h
- Santo Terço e Adoração ao Santíssimo: 14h
Terça-feira, dia 26
- Missas: 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h
- Santo Terço e Adoração ao Santíssimo: 14h
Confissões e momentos de espiritualidade
Durante os três dias de romaria, os fiéis terão atendimento para confissões individuais no santuário antigo e nos confessionários do santuário novo.
Também será possível realizar pedidos de oração no interior do santuário antigo e junto à secretaria. Objetos religiosos estarão disponíveis para compra na loja oficial do Santuário e no espaço instalado na antiga capela das confissões, atual auditório.
Alimentação e acolhimento aos romeiros
Haverá venda de refeições ao valor de R$ 30, com prato composto por macarrão, galeto, salsichão, pão, salada e suco cortesia.
Também estarão disponíveis opções de lanches e bebidas:
- Salchipão: R$ 10
- Pastel: R$ 10
- Refrigerante: R$ 5
- Água mineral: R$ 5
- Café: R$ 5
- Suco: R$ 5
- Quentão: R$ 5
Além disso, dois restaurantes funcionarão junto ao complexo religioso: o restaurante panorâmico e outro localizado no térreo do auditório.
Restaurantes e lancherias credenciados ao longo do trajeto e nas proximidades do Santuário também atendem os peregrinos.
Transporte terá operação especial
Entre o centro de Farroupilha e Caravaggio, a tarifa única será de R$ 10 por passageiro em cada sentido, em operação realizada pela empresa Bento Gonçalves Transportes. Os horários serão das 7h às 18h30min.
No trajeto entre Caxias do Sul e Caravaggio, haverá venda antecipada de passagens até esta sexta-feira (22), na rodoviária de Caxias do Sul por R$ 19. Nos dias da romaria, o valor será de R$ 20.
As saídas de Caxias para Caravaggio ocorrerão entre 6h30min e 16h, conforme lotação dos veículos. Já o retorno será das 7h às 19h, também conforme a ocupação dos ônibus.
Entre Bento Gonçalves e Caravaggio, a passagem custará R$ 20, com operação em horários específicos:
- Sábado (23): saídas de Bento Gonçalves: 6h, 7h, 9h30min e 13h30min; saídas de Caravaggio: 8h, 10h30min, 12h e 16h30min
- Domingo (24): saídas de Bento Gonçalves: 7h, 9h30min e 13h30min; saídas de Caravaggio: 8h, 12h e 16h30min
- Terça-feira (26): saídas de Bento Gonçalves: 8h e 13h30min; saídas de Caravaggio: 12h e 16h
No ponto de venda localizado na Busa, próximo à ponte e ao ponto de apoio ao peregrino, os pagamentos poderão ser feitos via Pix e cartão de débito. Na tenda de vendas do Santuário serão aceitos dinheiro, Pix e cartão.
Segundo a organização, os ônibus circularão conforme a demanda e terão monitoramento operacional para reduzir filas e agilizar o deslocamento dos romeiros.
Segurança reforçada
As forças de segurança atuarão com patrulhamento fixo ao longo do trajeto, reforço na sinalização e ações voltadas à organização do fluxo viário. A Brigada Militar atuará com reforço no efetivo durante os três dias de romaria.
O policiamento contará com patrulhamento a pé, motocicletas, viaturas ostensivas e equipes à paisana. Além disso, o Santuário contará com segurança privada na esplanada e nos estacionamentos.
A orientação das autoridades é para que os romeiros mantenham atenção com celulares, bolsas e objetos pessoais.
Estrutura de apoio aos peregrinos
As prefeituras de Farroupilha e Caxias do Sul disponibilizarão pontos de apoio ao longo dos percursos percorridos pelos fiéis.
Entre os serviços previstos estão: distribuição de água, ambulâncias e atendimento de saúde, ambulância na Busa, junto ao ponto de apoio ao peregrino, orientação aos romeiros, reforço na limpeza urbana, banheiros químicos, monitoramento do trânsito, suporte de equipes de mobilidade e segurança.
Segundo a prefeitura de Caxias do Sul, a Fiscalização de Trânsito e o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv BM) distribuem cones para isolar a RS-122 desde o viaduto Nelson Bazei até a entrada do bairro Desvio Rizzo, para que os pedestres tenham segurança ao percorrer este trecho até acessar a Avenida Triches (ao lado da Havan) com destino à Estrada dos Romeiros. Ali também são dispostos bretes para isolar o caminho e dar segurança aos pedestres ao atravessar a rodovia.
No marco zero, entroncamento da RS-122 com a Estrada dos Romeiros, haverá distribuição de água e biscoitos. Neste local ainda ficará uma ambulância do Samu e viatura da Guarda Municipal.
Banheiros químicos e tonéis de lixo da Codeca são disponibilizados ao logo de todo a estrada até Mato Perso, área ainda de competência do município de Caxias do Sul. Neste último ponto haverá também distribuição de água pelo Samae e o ônibus da Cruz Vermelha para atendimento ao público, em caso de necessidade. Os escoteiros e as bandeirantes participam da atividade.
A ação ocorre no sábado (23) e na terça-feira (26), a partir das 5h.
O que também visitar em Caravaggio
- Recanto do Rosário: os fiéis poderão conferir de perto a imagem de Caravaggio, que fica no Recanto do Rosário, no jardim situado atrás do Santuário.
- Espaço Livrai-nos do Mal: a sacristia do lado esquerdo do antigo Santuário de Caravaggio. No local, estão expostos diversos elementos fortemente representativos e que simbolizam a prevalência da força do bem sobre o mal. A principal razão para a criação desse espaço foi a curiosidade popular sobre o caso de exorcismo ocorrido em meados da década de 1940 naquele ambiente.
- Santo Sepulcro: esta sala tem o objetivo de representar o local onde Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou três dias após a morte. Neste ambiente, localizado ao lado direito da capela, as paredes perderam seu reboco e ficaram com pedras à vista, justamente para assemelhar-se ao túmulo santo, em meio a uma escavação rochosa.
- Ex-votos: conhecido como Sala dos Ex-Votos, o memorial abriga milhares de registros como fotos, bilhetes, objetos e outros artigos deixados por devotos que agradeceram a Caravaggio por uma graça alcançada.
- Mirante das Graças: lugar onde os devotos amarram sua fitinha de Caravaggio para pedir ou agradecer por uma bênção. Plataforma situada ao lado esquerdo do Santuário, é um espaço legal para quem deseja também registrar o momento de fé que a 143ª Romaria desperta no visitante.
- Cruz da Compaixão: trata-se de uma cruz de concreto, que mede aproximadamente oito metros de altura, com um coração vazado no centro da estrutura, com um ambiente é carregado de simbologia. O jardim fica situado atrás do Santuário.
Acompanhe a cobertura
No sábado (23), a reportagem do Pioneiro e Gaúcha Serra estará no santuário trazendo as principais informações sobre a romaria, a partir das 6h30min.
Na terça-feira (26), a Gaúcha Serra fará a transmissão do bloco local do Gaúcha Hoje, a partir das 6h30min, diretamente da romaria. O Chamada Geral 1ª edição, às 11h, também será apresentado de Caravaggio.
A cobertura pode ser acompanhada pelo 102.7 FM e pelo site e aplicativo de GZH — basta selecionar a opção "Serra" no momento de sintonizar na Gaúcha.