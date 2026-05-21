Horários de missas, transporte, segurança e alimentação: tudo o que você precisa saber sobre a 147ª Romaria de Caravaggio

Maior evento religioso da Serra, a celebração deve reunir milhares de romeiros e peregrinos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, já vive a expectativa para a 147ª romaria, que será realizada sábado (23), domingo (24) e terça-feira (26). Maior evento religioso da Serra, a celebração deve reunir milhares de romeiros e peregrinos.

Neste ano, a romaria tem como lema Morada Consagrada de Deus, rogai por nós, propondo uma reflexão que une a dimensão religiosa com questões sociais contemporâneas, como o direito à moradia digna e o enfrentamento à violência, especialmente contra as mulheres.

A preparação para a celebração começou ainda em abril. Desde o dia 25 daquele mês, o Santuário promove 11 pré-romarias.

Entre os momentos mais aguardados está o tradicional Terço Luminoso, marcado para este sábado (23), às 18h. A ação é inspirada em tradicionais celebrações realizadas em santuários ao redor do mundo, como Lourdes, na França; Fátima, em Portugal; e no Vaticano. Cerca de oito mil kits com velas, protetores e suportes estão sendo preparados para a récita do terço luminoso.

Confira as principais informações sobre a romaria

Horários das missas

Sábado, dia 23

Missas: 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h

Santo Terço e Adoração ao Santíssimo: 14h

Terço Luminoso: 18h

Domingo, dia 24

Missas: 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h

Santo Terço e Adoração ao Santíssimo: 14h

Terça-feira, dia 26

Missas: 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h

Santo Terço e Adoração ao Santíssimo: 14h

Confissões e momentos de espiritualidade

Durante os três dias de romaria, os fiéis terão atendimento para confissões individuais no santuário antigo e nos confessionários do santuário novo.

Também será possível realizar pedidos de oração no interior do santuário antigo e junto à secretaria. Objetos religiosos estarão disponíveis para compra na loja oficial do Santuário e no espaço instalado na antiga capela das confissões, atual auditório.

Alimentação e acolhimento aos romeiros

Haverá venda de refeições ao valor de R$ 30, com prato composto por macarrão, galeto, salsichão, pão, salada e suco cortesia.

Também estarão disponíveis opções de lanches e bebidas:

Salchipão: R$ 10

Pastel: R$ 10

Refrigerante: R$ 5

Água mineral: R$ 5

Café: R$ 5

Suco: R$ 5

Quentão: R$ 5

Além disso, dois restaurantes funcionarão junto ao complexo religioso: o restaurante panorâmico e outro localizado no térreo do auditório.

Restaurantes e lancherias credenciados ao longo do trajeto e nas proximidades do Santuário também atendem os peregrinos.

Transporte terá operação especial

Entre o centro de Farroupilha e Caravaggio, a tarifa única será de R$ 10 por passageiro em cada sentido, em operação realizada pela empresa Bento Gonçalves Transportes. Os horários serão das 7h às 18h30min.

No trajeto entre Caxias do Sul e Caravaggio, haverá venda antecipada de passagens até esta sexta-feira (22), na rodoviária de Caxias do Sul por R$ 19. Nos dias da romaria, o valor será de R$ 20.

As saídas de Caxias para Caravaggio ocorrerão entre 6h30min e 16h, conforme lotação dos veículos. Já o retorno será das 7h às 19h, também conforme a ocupação dos ônibus.

Na tenda de vendas do Santuário serão aceitos dinheiro, Pix e cartão. Porthus Junior / Agencia RBS

Entre Bento Gonçalves e Caravaggio, a passagem custará R$ 20, com operação em horários específicos:

Sábado (23): saídas de Bento Gonçalves: 6h, 7h, 9h30min e 13h30min; saídas de Caravaggio: 8h, 10h30min, 12h e 16h30min

saídas de Bento Gonçalves: 6h, 7h, 9h30min e 13h30min; saídas de Caravaggio: 8h, 10h30min, 12h e 16h30min Domingo (24): saídas de Bento Gonçalves: 7h, 9h30min e 13h30min; saídas de Caravaggio: 8h, 12h e 16h30min

saídas de Bento Gonçalves: 7h, 9h30min e 13h30min; saídas de Caravaggio: 8h, 12h e 16h30min Terça-feira (26): saídas de Bento Gonçalves: 8h e 13h30min; saídas de Caravaggio: 12h e 16h

No ponto de venda localizado na Busa, próximo à ponte e ao ponto de apoio ao peregrino, os pagamentos poderão ser feitos via Pix e cartão de débito. Na tenda de vendas do Santuário serão aceitos dinheiro, Pix e cartão.

Segundo a organização, os ônibus circularão conforme a demanda e terão monitoramento operacional para reduzir filas e agilizar o deslocamento dos romeiros.

Segurança reforçada

As forças de segurança atuarão com patrulhamento fixo ao longo do trajeto, reforço na sinalização e ações voltadas à organização do fluxo viário. A Brigada Militar atuará com reforço no efetivo durante os três dias de romaria.

O policiamento contará com patrulhamento a pé, motocicletas, viaturas ostensivas e equipes à paisana. Além disso, o Santuário contará com segurança privada na esplanada e nos estacionamentos.

A orientação das autoridades é para que os romeiros mantenham atenção com celulares, bolsas e objetos pessoais.

Estrutura de apoio aos peregrinos

As prefeituras de Farroupilha e Caxias do Sul disponibilizarão pontos de apoio ao longo dos percursos percorridos pelos fiéis.

Entre os serviços previstos estão: distribuição de água, ambulâncias e atendimento de saúde, ambulância na Busa, junto ao ponto de apoio ao peregrino, orientação aos romeiros, reforço na limpeza urbana, banheiros químicos, monitoramento do trânsito, suporte de equipes de mobilidade e segurança.

Segundo a prefeitura de Caxias do Sul, a Fiscalização de Trânsito e o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv BM) distribuem cones para isolar a RS-122 desde o viaduto Nelson Bazei até a entrada do bairro Desvio Rizzo, para que os pedestres tenham segurança ao percorrer este trecho até acessar a Avenida Triches (ao lado da Havan) com destino à Estrada dos Romeiros. Ali também são dispostos bretes para isolar o caminho e dar segurança aos pedestres ao atravessar a rodovia.

No marco zero, entroncamento da RS-122 com a Estrada dos Romeiros, haverá distribuição de água e biscoitos. Neste local ainda ficará uma ambulância do Samu e viatura da Guarda Municipal.

Banheiros químicos e tonéis de lixo da Codeca são disponibilizados ao logo de todo a estrada até Mato Perso, área ainda de competência do município de Caxias do Sul. Neste último ponto haverá também distribuição de água pelo Samae e o ônibus da Cruz Vermelha para atendimento ao público, em caso de necessidade. Os escoteiros e as bandeirantes participam da atividade.

A ação ocorre no sábado (23) e na terça-feira (26), a partir das 5h.

O que também visitar em Caravaggio

Recanto do Rosário: os fiéis poderão conferir de perto a imagem de Caravaggio, que fica no Recanto do Rosário, no jardim situado atrás do Santuário.

os fiéis poderão conferir de perto a imagem de Caravaggio, que fica no Recanto do Rosário, no jardim situado atrás do Santuário. Espaço Livrai-nos do Mal: a sacristia do lado esquerdo do antigo Santuário de Caravaggio. No local, estão expostos diversos elementos fortemente representativos e que simbolizam a prevalência da força do bem sobre o mal. A principal razão para a criação desse espaço foi a curiosidade popular sobre o caso de exorcismo ocorrido em meados da década de 1940 naquele ambiente.

a sacristia do lado esquerdo do antigo Santuário de Caravaggio. No local, estão expostos diversos elementos fortemente representativos e que simbolizam a prevalência da força do bem sobre o mal. A principal razão para a criação desse espaço foi a curiosidade popular sobre o caso de exorcismo ocorrido em meados da década de 1940 naquele ambiente. Santo Sepulcro: esta sala tem o objetivo de representar o local onde Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou três dias após a morte. Neste ambiente, localizado ao lado direito da capela, as paredes perderam seu reboco e ficaram com pedras à vista, justamente para assemelhar-se ao túmulo santo, em meio a uma escavação rochosa.

esta sala tem o objetivo de representar o local onde Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou três dias após a morte. Neste ambiente, localizado ao lado direito da capela, as paredes perderam seu reboco e ficaram com pedras à vista, justamente para assemelhar-se ao túmulo santo, em meio a uma escavação rochosa. Ex-votos: conhecido como Sala dos Ex-Votos, o memorial abriga milhares de registros como fotos, bilhetes, objetos e outros artigos deixados por devotos que agradeceram a Caravaggio por uma graça alcançada.

conhecido como Sala dos Ex-Votos, o memorial abriga milhares de registros como fotos, bilhetes, objetos e outros artigos deixados por devotos que agradeceram a Caravaggio por uma graça alcançada. Mirante das Graças: lugar onde os devotos amarram sua fitinha de Caravaggio para pedir ou agradecer por uma bênção. Plataforma situada ao lado esquerdo do Santuário, é um espaço legal para quem deseja também registrar o momento de fé que a 143ª Romaria desperta no visitante.

lugar onde os devotos amarram sua fitinha de Caravaggio para pedir ou agradecer por uma bênção. Plataforma situada ao lado esquerdo do Santuário, é um espaço legal para quem deseja também registrar o momento de fé que a 143ª Romaria desperta no visitante. Cruz da Compaixão: trata-se de uma cruz de concreto, que mede aproximadamente oito metros de altura, com um coração vazado no centro da estrutura, com um ambiente é carregado de simbologia. O jardim fica situado atrás do Santuário.

Acompanhe a cobertura

No sábado (23), a reportagem do Pioneiro e Gaúcha Serra estará no santuário trazendo as principais informações sobre a romaria, a partir das 6h30min.

Na terça-feira (26), a Gaúcha Serra fará a transmissão do bloco local do Gaúcha Hoje, a partir das 6h30min, diretamente da romaria. O Chamada Geral 1ª edição, às 11h, também será apresentado de Caravaggio.