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Campos de Cima da Serra
Notícia

Homens que morreram em acidente em Pinhal da Serra são velados no centro de eventos de Esmeralda

Município decretou luto de três dias pelas mortes. Colisão foi registrada no sábado (16), na RS-456 

Alana Fernandes

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