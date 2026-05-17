Homens que morreram em acidente em Pinhal da Serra são velados no centro de eventos de Esmeralda

Foram identificados como Roger da Silveira, 34 anos, e Jean Darlan Kramer de Almeida, 29, os homens que morreram em um acidente na RS-456, em Pinhal da Serra, na tarde de sábado (16).

As vítimas estavam em um Hyundai Veloster que colidiu contra um Jeep Renegade, no quilômetro 11 da rodovia, por volta das 12h30min, segundo o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv BM).

Eles são velados juntos no Centro de Eventos 27 de Novembro, em Esmeralda. A cerimônia iniciou-se por volta de 2h deste domingo (17). O sepultamento de ambos está marcado para as 17h, no cemitério municipal da mesma cidade.

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A prefeitura de Esmeralda decretou luto oficial de três dias pelas mortes. Em um comunicado pelas redes sociais, o Poder Executivo destacou que "ambos deixam um legado de dedicação à comunidade esmeraldense, com atuação destacada em diversas áreas do município, tendo papel fundamental no fortalecimento do esporte".

Jean deixa a esposa e um filho. Já Roger deixa a mãe, um irmão e o padrasto.

O acidente

Segundo informações do CPRv BM, houve uma colisão frontal entre o Hyundai Veloster e o Jeep Renegade.

Silveira e Almeida estavam no Veloster e morreram no local. O terceiro ocupante do veículo, de 19 anos, estava internado em estado grave até a noite de sábado (17). Um quarto passageiro, de 20 anos, foi hospitalizado.