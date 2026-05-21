Homem morre em acidente na RS-453 em Carlos Barbosa

Acidente no km 84. Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi / Divulgação

Um homem que não teve a identidade divulgada morreu após uma colisão envolvendo um caminhão e um carro na RS-453, em Carlos Barbosa. O acidente foi registrado por volta das 4h30min desta quinta-feira (21), próximo ao posto Fioi D´Noni.

O acidente envolveu um caminhão Mercedes Bens e um Renault Kangoo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi, quando a equipe chegou ao local havia três vítimas. No caminhão, dois ocupantes, sendo o condutor, que recusou atendimento após avaliação, e o caroneiro que foi atendido e conduzido ao Hospital Tacchini, em Carlos Barbosa. Já o motorista do carro morreu no local.