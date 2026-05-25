Homem morre em acidente de trabalho envolvendo caminhão prancha em Veranópolis 

Um acidente ocorrido em uma empresa de Veranópolis, envolvendo um caminhão prancha, causou a morte de Lucas Ceccato, de 28 anos, funcionário da empresa.

O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (25) na Linha República. O Corpo de Bombeiros Militar da cidade foi acionado para atender a vítima por volta das 8h45min.

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Segundo o relato de testemunhas ao delegado Tiago Baldin, um dos braços do caminhão que servem como base para o carregamento de outros veículos acabou caindo sobre a vítima. A morte dele foi constatada no local.

A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias que do acidente. Não há informações sobre a despedida de Ceccato.











