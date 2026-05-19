Homem morre  atropelado no bairro Nossa Senhora do Rosário, em Caxias

Um homem identificado como Jair de Lima, 54 anos, natural de Cambará do Sul, morreu após ser atropelado no bairro Nossa Senhora do Rosário, em Caxias do Sul, na noite de segunda-feira (19). A informação foi confirmada pela Brigada Militar. O acidente aconteceu por volta das 22h20min na Rua Ignes Boff Masotti e envolveu um Ford Focus.

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Conforme relato do condutor envolvido à BM, ele trafegava por uma via do bairro quando realizou uma manobra para evitar a colisão com outro veículo que transitava na contramão. Logo após, percebeu um impacto e, ao parar, viu Lima caído na rua, próximo ao carro.