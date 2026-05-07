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Homem fica ferido após árvore cair em cima de automóvel na Rota do Sol, em São Francisco de Paula

Acidente ocorreu próximo ao entroncamento da RS-453 com a RS-476, no distrito de Lajeado Grande

Pedro Zanrosso

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