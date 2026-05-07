Homem fica ferido após árvore cair em cima de automóvel na Rota do Sol, em São Francisco de Paula

Um homem ficou ferido após o carro em que estava ser atingido por uma árvore de grande porte na RS-453 (Rota do Sol) no final da manhã desta quinta-feira(7), em Lajeado Grande, distrito de São Francisco de Paula.
O motorista, que não foi identificado oficialmente, trafegava no sentido Serra-Litoral, no Km 200 da RS-453, quando foi surpreendido pelo eucalipto.
Os bombeiros de São Francisco de Paula apuram se a árvore caiu por conta do vento.
Com o impacto, o homem perdeu o controle do veículo e bateu na calçada. Ele foi encaminhado ao hospital consciente, mas com ferimentos na cabeça.
O trânsito ficou bloqueado por cerca de uma hora e está liberado no local.