Homem de 74 anos com mandado por estupro é preso em Farroupilha

Um homem de 74 anos foi preso pela Brigada Militar em Farroupilha na tarde desta terça-feira (5). Conforme o registro policial, ele possuía um mandado de prisão aberto pelo crime de estupro.

O homem foi localizado pelos policiais durante a Operação Proscriptus. Os agentes faziam o policiamento quando interpelaram o homem.

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