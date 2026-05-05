Homem de 74 anos com mandado por estupro é preso em Farroupilha

Um homem de 74 anos foi preso pela Brigada Militar em Farroupilha na tarde desta terça-feira (5). Conforme o registro policial, ele possuía um mandado de prisão aberto pelo crime de estupro.
O homem foi localizado pelos policiais durante a Operação Proscriptus. Os agentes faziam o policiamento quando interpelaram o homem.
Ao verificarem no sistema, constataram que ele tinha antecedentes por estupro de vulnerável, além do mandado em aberto. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia de Farroupilha.