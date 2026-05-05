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Hemocentro realiza ação de doação de sangue neste sábado no Villagio Caxias

Tipos sanguíneos A+, O+ e O- estão com níveis baixos. Campanha no shopping será das 14h às 17h

Augusto Martins

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