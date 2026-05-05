Hemocentro realiza ação de doação de sangue neste sábado no Villagio Caxias

O shopping é o segundo local que irá receber a campanha. O primeiro havia sido o Prataviera Shopping Villagio Caxias / Villagio Caxias Divulgação

Com os tipos sanguíneos A+, O+ e O- em baixos níveis, o Hemocentro Regional de Caxias do Sul promove, neste sábado (9), mais uma ação da campanha de incentivo à doação de sangue. Desta vez será no Villagio Caxias, no Hall do Office 2, próximo ao acesso principal do shopping, das 14h às 17h.

Para realizar a doação é necessário, além de apresentar documento com foto, ter entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias; estar bem de saúde; pesar mais de 50 kg; ter dormido mais de seis horas no dia anterior; não estar em jejum; evitar alimentos gordurosos três horas antes da doação; não ingerir bebidas alcoólicas pelo menos 12 horas antes e não fumar duas horas antes.

Os adolescente de 16 e 17 anos que se interessarem devem apresentar uma autorização escrita pelos pais ou responsáveis legais e uma cópia do documento com foto.