Gramado terá primeiro festival dedicado ao fondue em julho

Representantes de 12 casas especializadas participaram da reunião. Abrasel Gramado / Divulgação

Reconhecida pelo turismo de inverno e pela tradição gastronômica, Gramado terá, pela primeira vez, um festival dedicado ao fondue. O evento ocorre entre 24 de julho e 2 de agosto de 2026, em formato de roteiro gastronômico nos restaurantes participantes.

A apresentação oficial da proposta foi realizada nesta quinta-feira (28), durante reunião promovida pela Abrasel Hortênsias no Sicredi Centro. Participaram representantes de 12 casas especializadas em fondue da cidade.

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Além da identidade visual do evento, o encontro discutiu estratégias de divulgação e ações promocionais para impulsionar a iniciativa, que busca fortalecer uma das experiências gastronômicas mais tradicionais do inverno na Serra Gaúcha.

Segundo o presidente da Abrasel Hortênsias, Marcelo Wazlawick, o festival pretende consolidar ainda mais o fondue como símbolo da temporada de inverno em Gramado.

— Gramado já é reconhecida nacionalmente pelo fondue e pelo clima aconchegante do inverno. Estamos dando o pontapé inicial para colocarmos o roteiro em prática — afirmou.

De acordo com a entidade, a proposta também busca movimentar os restaurantes da cidade e incentivar o turismo gastronômico durante a alta temporada.