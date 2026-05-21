Governo da Itália doa caminhão para ações de combate a cheias em Santa Tereza

Caminhão tanque Iveco Tector 24-280 foi entregue nesta quinta-feira (21). Prefeitura de Santa Tereza / Divulgação

O município de Santa Tereza, na Serra, recebeu nesta quinta-feira (21) um caminhão para combate a cheias doado pelo governo da Itália. A iniciativa partiu do presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, depois que visitou a região na enchente de 2024.

O veículo é um caminhão tanque Iveco Tector 24-280, equipado para retirada de água com motobomba. Considerado um veículo de emergência essencial para o gerenciamento de riscos hidrológicos e proteção civil, ele é utilizado para a sucção e drenagem rápida de grandes volumes de água em áreas alagadas. Com bombas de alta vazão capazes de lidar com água lamacenta e detritos, o equipamento pode ser utilizado, também, em períodos de estiagem, auxiliando na irrigação.

De acordo com o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, foram investidos 170 mil euros, o equivalente a mais de R$ 700 mil.

A doação ocorreu por meio da Organização Internacional Ítalo-Latino-Americana (Iila), com financiamento do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional. A entrega do veículo, nesta quinta, foi conduzida pelo cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso.

Prefeita de Santa Tereza, Gisele Caumo recebeu o veículo e agradeceu a parceria do governo italiano: