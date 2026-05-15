Final de semana vai começar com clima seco e terminar com chuva na Serra

Moradores da Serra terão dias agradáveis pela frente. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O final de semana promete começar com clima agradável na Serra, com o aumento da temperatura e a permanência do céu limpo.

Para o sábado (16), a expectativa é de sol em grande parte do dia em Caxias do Sul, com máximas que podem chegar até os 20°C. A mínima, no entanto, segundo as previsões da Climatempo, é de 9°C ao amanhecer.

No domingo (17), o cenário muda e pode começar com chuva em Bento Gonçalves, por exemplo, onde estão previstos quase 10 milímetros de acumulados já pela manhã.

Em pontos da região onde a chuva não chegar no início do dia, o aumento gradual das nuvens deve predominar, com as temperaturas se mantendo entre 10°C e 15°C. Mas a chuva deve chegar à noite.