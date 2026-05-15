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Final de semana vai começar com clima seco e terminar com chuva na Serra

Termômetros não devem baixar dos 9°C na região, mesmo com o aumento das nuvens e a chegada da instabilidade prevista para o domingo

Pedro Zanrosso

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