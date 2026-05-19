Festa da Bergamota e das Flores de São Sebastião do Caí começa na próxima semana 

Corte da Festa da Bergamota e das Flores: Princesa Jade Dutra, rainha Gabriela de Azeredo e princesa Lunna Rocha (da esquerda para a direita). Ariéli Ziegler / Agencia RBS

De 29 de maio a 7 de junho, São Sebastião do Caí celebra mais uma edição da Festa da Bergamota e das Flores no Parque Centenário. A programação envolve gastronomia, agricultura familiar e shows nacionais, com Murilo Huff e Menos é Mais.

Neste ano, as novidades são o "Mundo Berga", um espaço destinado à gastronomia com preparos feitos com 15 variedades de bergamota e flores comestíveis, e o pavilhão da agricultura familiar pela primeira vez na festa. As duas novidades buscam valorizar as famílias que sustentam a produção agrícola no município.

— Nós vamos ter inúmeras atrações, shows nacionais, apresentações culturais, shows regionais e vamos ter alguns jogos germânicos. Teremos o Mundo Berga, que é um diferencial, onde vai ter bastante opções da nossa gastronomia — diz a rainha da festa, Gabriela de Azeredo.

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A expectativa da organização é de superar a marca de 80 mil visitantes da última edição da festa. Nos dias 29 de maio, 1º, 2, 3, 5 e 7 de junho, a entrada é gratuita. Nos demais dias, o ingresso custa R$ 40, mas há meia entrada para todos até as 13h. Para os shows nacionais, os ingressos estão à venda pelo site Zero Fila.

No primeiro final de semana, no dia 31 de maio, a festa recebe Murilo Huff, com a promessa de um show com sucessos como Dois Enganados, Uma Ex e Desejando Eu. Na mesma noite, a Banda Corpo & Alma vai garantir o "bailão", com hits como Perigosa e Linda.

Já no feriado, dia 4 de junho, é a vez do grupo Menos é Mais e do Rainha Musical. Os shows devem ser recheados de grandes sucessos, como P do Pecado e Lapada Dela. Já o grupo Rainha Musical vai animar o público com sucessos como Guardanapo.