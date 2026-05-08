Feirão de empregos em Carlos Barbosa terá participação de 13 empresas na próxima terça-feira

Será possível participar de entrevistas diretamente com os representantes das empresas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A agência FGTAS/Sine de Carlos Barbosa realiza na próxima terça-feira (12) a 7ª edição do Feirão de Empregos. O evento ocorre das 9h às 13h, na sala anexa ao Palco da Estação (Rua Júlio de Castilhos, no Centro), com atendimento aos candidatos também por meio do Sine Móvel.

Segundo a prefeitura, ao todo, 13 empresas participarão da ação oferecendo mais de 70 vagas em diferentes áreas. Estão confirmadas as empresas Andreazza, Filos, Galvanotek, Grendene, Irwin, JBS, Lufort, Nicolini, Nutrire, Rudder, Santa Clara, Tacchini Carlos Barbosa e Vitallis Odontologia.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documento de identificação com foto, CPF e currículo atualizado. Durante o feirão, os candidatos poderão consultar as vagas disponíveis, escolher a empresa de interesse e retirar o encaminhamento junto ao Sine Móvel. Depois disso, será possível participar de entrevistas diretamente com os representantes das empresas.

Além das oportunidades de emprego, o evento contará com oficinas e orientações voltadas à qualificação profissional. O Senac e o Senai estarão presentes apresentando cursos e promovendo atividades para os participantes. Já o CIEE-RS fará divulgação de vagas de estágio e informações sobre parcerias.

O feirão também terá atendimento da psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Marciele Hoch, que prestará orientações aos candidatos.