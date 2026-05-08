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Feirão de empregos em Carlos Barbosa terá participação de 13 empresas na próxima terça-feira

Evento promovido pelo FGTAS/Sine também contará com oficinas de qualificação, vagas de estágio e atendimento aos candidatos

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