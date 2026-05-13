Feira Ecológica de Caxias do Sul celebra 28 anos com edição especial no sábado

A Feira Ecológica de Caxias do Sul celebra 28 anos com edição especial neste sábado (16). Será na Praça das Feiras, a partir das 6h30min, com café da manhã coletivo, brincadeiras com elementos da natureza e oficina de aproveitamento de alimentos com acadêmicos do Centro Universitário da Serra Gaúcha.

A feira nasceu em 1998 com apenas cinco bancas e oito produtores participando. Hoje, reúne mais de 20 tendas ocupadas por associações, cooperativas e grupos familiares da Serra Gaúcha, do Vale do Caí e até do Litoral Norte todos os sábados, na Praça das Feiras. E recentemente, ganhou um ponto no bairro Exposição às quartas-feiras.