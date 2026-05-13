Feira Ecológica de Caxias do Sul celebra 28 anos com edição especial no sábado

A Feira Ecológica de Caxias do Sul celebra 28 anos com edição especial neste sábado (16). Será na Praça das Feiras, a partir das 6h30min, com café da manhã coletivo, brincadeiras com elementos da natureza e oficina de aproveitamento de alimentos com acadêmicos do Centro Universitário da Serra Gaúcha.
A feira nasceu em 1998 com apenas cinco bancas e oito produtores participando. Hoje, reúne mais de 20 tendas ocupadas por associações, cooperativas e grupos familiares da Serra Gaúcha, do Vale do Caí e até do Litoral Norte todos os sábados, na Praça das Feiras. E recentemente, ganhou um ponto no bairro Exposição às quartas-feiras.
Programação festiva
- 7h30 às 8h30: Café da manhã coletivo para clientes e feirantes e degustação de caquis
- 9h: Mística (cerimônia de sensibilização sobre o trabalho no campo) e benção do padre Remi Casagrande
- 9h às 10h30: Infância do dedo verde: brincadeiras com elementos da natureza, com Rachel Soares e Sabrina Reck, da Estação Téti
- 8h às 11h: Oficina Aproveitamento Integral dos Alimentos, com acadêmicas da FSG
- 11h: Divulgação dos ganhadores de dois cestos de orgânicos (um do vencedor do concurso de fotos no Instagram e outro de sorteio presencial entre os frequentadores).