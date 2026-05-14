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Notícia

Fechamento de agências dos Correios causa mobilização em bairros de Caxias do Sul 

Encerramento das unidades de Ana Rech e Galópolis afetará oito funcionários e moradores das regiões e cidades do entorno, que terão deslocamentos maiores para acessar os serviços 

Renata Oliveira Silva

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