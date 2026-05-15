Farroupilha terá UBSs abertas, campanha de adoção de pets e recolhimento de eletrônicos neste sábado

Os moradores de Farroupilha terão uma série de serviços e ações disponíveis neste sábado (16). A programação inclui atendimento em unidades básicas de saúde (UBSs) dentro do programa Sábado do Trabalhador, a tradicional campanha de recolhimento de resíduos eletrônicos e mais uma edição da campanha de adoção de animais Me AUdote. As atividades ocorrerão em diferentes horários e locais do município.

UBSs com foco no combate ao tabagismo

As unidades básicas de saúde (UBSs) dos bairros Primeiro de Maio (nos dois postos de saúde), São José, Monte Pasqual, Industrial, América, Medianeira, Cinquentenário, Belvedere e Cruzeiro, terão atendimento neste sábado. Apenas os postinhos da Vila Esperança e do Burati não abrirão. Os atendimentos precisam ser agendados previamente diretamente com a unidade interessada.

Conforme a prefeitura, o horário será das 8h às 12h, com atendimento médico e das especialidades de fisioterapia, odontologia, psicologia e enfermagem. Além disso, haverá coleta de testes preventivos. Já a unidade móvel de saúde estará na comunidade de Mundo Novo, no mesmo horário.

As consultas que ocorreriam na UBS Central serão realizadas junto ao Centro de Saúde, para onde os atendimentos foram deslocados durante as obras de reforma do espaço. Já os atendimentos odontológicos serão realizados no bairro Primeiro de Maio I, na unidade localizada na Rua Antônio Sachet.

A Farmácia de Todos, que atende ao lado da prefeitura (Rua Tomas Edson, 527), também terá atendimento neste sábado, das 8h30min às 12h30min, para a retirada de medicamentos.

As ações realizadas neste sábado fazem parte do programa Sábado do Trabalhador, que consiste na oferta de consultas e procedimentos médicos em um sábado por mês, com temas diferentes. Neste, o foco será o combate ao tabagismo.

Confira o telefone das UBSs para agendamento:

ESF São José: (54) 3268-1207 ou (54) 99936-5798

(54) 3268-1207 ou (54) 99936-5798 ESF 1º de Maio I: (54) 3268-4668 ou (54) 99902-73-18

(54) 3268-4668 ou (54) 99902-73-18 ESF 1º de Maio II: (54)3268-1435

(54)3268-1435 ESF América: (54) 3621-5355 ou (54) 99943-8254

(54) 3621-5355 ou (54) 99943-8254 ESF Industrial: (54) 99697-4092

(54) 99697-4092 ESF Monte Pasqual: (54) 3628-9933 ou (54) 99955-3374

(54) 3628-9933 ou (54) 99955-3374 ESF Medianeira: (54) 3621-4187 ou (54) 99918-2285

(54) 3621-4187 ou (54) 99918-2285 ESF Belvedere: (54) 3268-0370 ou (54) 99902-1611

(54) 3268-0370 ou (54) 99902-1611 ESF Cinquentenário: (54) 3261-4300 ou (54) 99965-6512

(54) 3261-4300 ou (54) 99965-6512 ESF Cruzeiro: (54) 3268-4614 ou (54) 99683-9394

(54) 3268-4614 ou (54) 99683-9394 Centro de Saúde: (54) 3261-4550 (54) 99967-3645

(54) 3261-4550 (54) 99967-3645 Marcação de consultas: 0800.440.7999 / 3056-7999

Eletrônicos recolhidos em formato drive-thru

A segunda edição do ano da campanha de recolhimento de resíduos eletrônicos em Farroupilha ocorre neste sábado. Os materiais poderão ser entregues das 8h às 11h30min, em formato drive-thru, no pavilhão ao lado da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), na Rua Nataly Valentini, próximo ao Largo Carlos Fetter.

Conforme a secretaria municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, a campanha será realizada mesmo em caso de chuva, pois o local é coberto e com estrutura para a entrada e saída de veículos.

Entre os objetos que serão aceitos estão computadores, notebooks, eletroportáteis, periféricos, eletrônicos diversos, equipamentos de áudio e vídeo, tubos de imagem, monitores, televisores, freezers, geladeiras, fogões, máquinas de lavar, micro-ondas, pilhas, cartuchos e toners de impressora.

Já o que não pode ser descartado também precisa ter destino correto, como lâmpadas fluorescentes, que devem ser devolvidas às lojas onde foram compradas.

Novos lares para cães do canil municipal

A Praça da Emancipação receberá, neste sábado, mais uma edição da campanha Me AUdote, promovida pela prefeitura para incentivar a adoção responsável de cães abrigados no canil municipal. A ação ocorrerá das 13h30min às 17h, em frente ao Centro Administrativo Avelino Maggioni.

Durante a tarde, os visitantes poderão conhecer alguns dos animais disponíveis para adoção e realizar o processo diretamente no local. Para adotar, será necessário apresentar um documento oficial com foto e preencher uma ficha cadastral.

Segundo a prefeitura, o canil municipal abriga atualmente mais de 300 cães. Parte deles estará presente na campanha em busca de um novo lar. A iniciativa é organizada pela secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, em parceria com o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal.