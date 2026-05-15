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Farroupilha terá UBSs abertas, campanha de adoção de pets e recolhimento de eletrônicos neste sábado

Ações de saúde, bem-estar animal e sustentabilidade serão realizadas em diferentes pontos da cidade ao longo do dia

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