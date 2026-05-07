Farroupilha dá início, nesta sexta-feira,  ao 22ª Encontro das Tradições Italianas, o Entrai. Veja a programação completa

Em espaço mais amplo do que nas edições anteriores e com mais de 30 atrações durante os seis dias de programação, se inicia nesta sexta-feira (8) o 22º Encontro das Tradições Italianas, o Entrai, no distrito farroupilhense de Nova Milano. Pelos próximos dois finais de semana, os visitantes serão esperados no entorno da Praça da Imigração Italiana para se divertir e degustar do melhor da gastronomia típica da região. A entrada é gratuita ao longo de todo o evento.
Principal atrativo do evento, a praça de alimentação terá pratos como massa caseira com galeto e sopa de capeletti, além de grostolis e pães coloniais produzidos pelo clube de mães As Milanesas e a polenta servida pela Associação de Moradores de Nova Milano.
- Nós estamos com uma expectativa muito boa para superar, ou ao menos igualar o público da edição passada, que foi de 35 mil visitantes. Pensando nisso, ampliamos o espaço para que tanto o público quanto os expositores tenham mais conforto e possam desfrutar ao máximo do evento. A gente também espera que o tempo faça a sua parte e nos ajude, com dias bonitos e sem chuva - destaca a secretária de Turismo de Farroupilha, Marli Bortolini.
Entre as atrações musicais, destaque para o conjunto tradicionalista Os Bertussi e as bandas de baile Porto do Som, Musical JM. Ainda haverá show com o humorista Chico - O Vendedor Raiz. E para contemplar todas as faixas etárias, haverá diversas esquetes teatrais voltadas para crianças, apresentações de coros e grupos de dança, além de jogos tradicionais, encontro de carros antigos e feira de artesanato.
Como novidade desta edição, nesta sexta-feira terá transmissão ao vivo do Jornal do Almoço, da RBS TV Serra, direto da Praça da Imigração Italiana. Toda a comunidade é convidada a participar e interagir com a transmissão, que será comandada pela jornalista Débora Padilha.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Sexta-feira, 08 de maio
10h - Abertura do Evento
11h45 - Jornal do Almoço RBS TV Serra Gaúcha - Ao Vivo
14h - Oficina de Artesanato
16h30 - Receptivo Cultural Italiano com os Grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó
17h - Banda Municipal Cinquentenário de Farroupilha
17h30 - Esquete Teatral Cultural com Nono Bepin
18h - Esquete Teatral com Mascote Genaro
18h - Cerimônia de Abertura Oficial do 22º ENTRAI
19h30 - EMEF Santa Cruz apresenta: Le conquiste della nostra gente: mãos que construíram, histórias que prosperam
20h30 - Tenor Dirceu Pastori
22h - Encerramento
Sábado, 09 de maio
10h - Abertura do Evento com Receptivo Cultural Italiano com os Grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó
10h - Esquete Teatral Cultural com Nono Bepin
10h às 17h - Oficina com o Clube de Xadrez Farroupilha Capivaras da Serra
11h - Grupo Folclórico Italiano Nanni
12h - Coral São Brás
12h30 - Esquete Teatral com Mascote Genaro
13h - Esquete Teatral Cultural com Grupo Ueba
13h - Grupo de Dança Ballo D’Italia
14h - Campeonato de Quatrilho
14h - Esquete Teatral Cultural com Vovó Dodô
14h - Cia Garagem de Teatro com a peça ‘’De Que Gente Tu É ‘’
15h - Esquete Teatral Cultural com Neno e Nena
15h30 - Grupo de Filó Felice Personne
17h - Grupo Os Bertussi
19h30 - Grupo Italiano Le Farfalle
21h - Encerramento
Domingo, 10 de maio
09h - Missa da Paróquia Santa Cruz - Palco Principal
09h30 - Encontro de Chevetteiros
10h - Receptivo Cultural Italiano com os Grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó.
10h - Esquete Teatral Cultural com Nono Bepin
10h às 17h - Oficina com o Clube de Xadrez Farroupilha Capivaras da Serra
11h - Esquete Teatral Cultural com Neno e Nena
11h - Coral Anima D’Itália
11h30 às 13h30 - Almoço Típico no Salão da Paróquia Santa Cruz de Nova Milano
* Informações de ingressos: Raquel 54.9.9916.9006.
12h - Grupo Folclórico Italiano Nei
Tempi Del Filó
13h - Grupo Vocal Allegro
13h30 - Esquete Teatral com Mascote Genaro
14h - Esquete Teatral Cultural com Vovó Dodô
14h30 - Humorista Chico - O Vendedor Raiz
15h - Esquete Teatral Cultural com Grupo Ueba
16h - Grupo Ragazzi Dei Monti
16h - Esquete Teatral Cultural com Cia Espícula
19h - Grupo Italiano Sogni D'Itália
20h - Encerramento
Sexta-feira, 15 de maio
14h - Oficina de Artesanato
16h - Abertura do Evento
17h - Grupo Folclórico Italiano Nanni
18h - Grupo Folclórico Italiano Nei Tempi Del Filó
19h - Família Ávila
20h30 - Ângela Carminatti e Grupo
22h - Encerramento
Sábado, 16 de maio
10h - Abertura do Evento com Receptivo Cultural Italiano com os Grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó
10h - Esquete Teatral Cultural com Nono Bepin
12h30 - Coral Imigrantes de Caxias do Sul
13h - Esquete Teatral Cultural com Vovó Dodô
13h30 - Esquete Teatral com Mascote Genaro
13h30 - Coral Canarinhos da Serra de Vila Jansen
14h às 17h - Atividade EMATER Workshop - "Transformando Tradição em Negócio Sustentável na Agroindústria"
15h - Esquete Teatral Cultural com Neno e Nena
15h - Carol Gobbato e Grupo
17h - Banda Porto do Som
17h - Esquete Teatral Cultural Italiano com Cia Espícula
19h30 - Musicale Kremony
21h - Encerramento
Domingo, 17 de maio
08h - Encontro de Carros Antigos do Classic Car Club de Farroupilha
Informações: 54.99681-4050 com Fernando.
08h30 - Abertura do Evento com Receptivo Cultural Italiano com os Grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó
09h - Missa da Paróquia Santa Cruz - Palco Principal
09h30 - Receptivo Cultural Italiano com os Grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó
10h - Esquete Teatral Cultural com Nono Bepin
11h - Coral Infantojuvenil Canarinhos de Farroupilha
11h - Esquete Teatral Cultural com Neno e Nena
11h30 às 13h30 - Almoço Típico no Salão da Paróquia Santa Cruz de Nova Milano
* Informações de ingressos: Raquel 54.9.9916.9006
12h - Coral IL Romano
12h30 - Esquete Teatral com Mascote Genaro
13h - Esquete Teatral Cultural com Vovó Dodô
13h30 - Grupo de Dança Italiana Fare Amicci
14h às 17h - Atividade EMATER Workshop - "Transformando Tradição em Negócio Sustentável na Agroindústria"
14h - Esquete Teatral Cultural com Cia Espícula
14h30 - Grupo Girotondo
16h30 - Musical JM
19h - Robson Gervasoni e Grupo
20h - Encerramento