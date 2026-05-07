Farroupilha dá início, nesta sexta-feira,  ao 22ª Encontro das Tradições Italianas, o Entrai. Veja a programação completa

Pratos típicos da imigração italiana estão entre os principais atrativos do Entrai, que ainda terá cerca de 30 shows e apresentações artísticas de grupos regionais Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

Em espaço mais amplo do que nas edições anteriores e com mais de 30 atrações durante os seis dias de programação, se inicia nesta sexta-feira (8) o 22º Encontro das Tradições Italianas, o Entrai, no distrito farroupilhense de Nova Milano. Pelos próximos dois finais de semana, os visitantes serão esperados no entorno da Praça da Imigração Italiana para se divertir e degustar do melhor da gastronomia típica da região. A entrada é gratuita ao longo de todo o evento.

Principal atrativo do evento, a praça de alimentação terá pratos como massa caseira com galeto e sopa de capeletti, além de grostolis e pães coloniais produzidos pelo clube de mães As Milanesas e a polenta servida pela Associação de Moradores de Nova Milano.

- Nós estamos com uma expectativa muito boa para superar, ou ao menos igualar o público da edição passada, que foi de 35 mil visitantes. Pensando nisso, ampliamos o espaço para que tanto o público quanto os expositores tenham mais conforto e possam desfrutar ao máximo do evento. A gente também espera que o tempo faça a sua parte e nos ajude, com dias bonitos e sem chuva - destaca a secretária de Turismo de Farroupilha, Marli Bortolini.

Soberanas de Farroupilha, rainha Daiane Girelli (C) e princesas Cinara Bogo (E) e Ana Luiza Sgarbi, convidam para o 22º Entrai Andrei Andrade / Agência RBS

Entre as atrações musicais, destaque para o conjunto tradicionalista Os Bertussi e as bandas de baile Porto do Som, Musical JM. Ainda haverá show com o humorista Chico - O Vendedor Raiz. E para contemplar todas as faixas etárias, haverá diversas esquetes teatrais voltadas para crianças, apresentações de coros e grupos de dança, além de jogos tradicionais, encontro de carros antigos e feira de artesanato.

Como novidade desta edição, nesta sexta-feira terá transmissão ao vivo do Jornal do Almoço, da RBS TV Serra, direto da Praça da Imigração Italiana. Toda a comunidade é convidada a participar e interagir com a transmissão, que será comandada pela jornalista Débora Padilha.

Humorista Chico, O Vendedro Raiz, é atração neste domingo Mateus Bruxel / Agencia RBS

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 08 de maio

10h - Abertura do Evento

11h45 - Jornal do Almoço RBS TV Serra Gaúcha - Ao Vivo

14h - Oficina de Artesanato

16h30 - Receptivo Cultural Italiano com os Grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó

17h - Banda Municipal Cinquentenário de Farroupilha

17h30 - Esquete Teatral Cultural com Nono Bepin

18h - Esquete Teatral com Mascote Genaro

18h - Cerimônia de Abertura Oficial do 22º ENTRAI

19h30 - EMEF Santa Cruz apresenta: Le conquiste della nostra gente: mãos que construíram, histórias que prosperam

20h30 - Tenor Dirceu Pastori

22h - Encerramento

Sábado, 09 de maio

10h - Abertura do Evento com Receptivo Cultural Italiano com os Grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó

10h - Esquete Teatral Cultural com Nono Bepin

10h às 17h - Oficina com o Clube de Xadrez Farroupilha Capivaras da Serra

11h - Grupo Folclórico Italiano Nanni

12h - Coral São Brás

12h30 - Esquete Teatral com Mascote Genaro

13h - Esquete Teatral Cultural com Grupo Ueba

13h - Grupo de Dança Ballo D’Italia

14h - Campeonato de Quatrilho

14h - Esquete Teatral Cultural com Vovó Dodô

14h - Cia Garagem de Teatro com a peça ‘’De Que Gente Tu É ‘’

15h - Esquete Teatral Cultural com Neno e Nena

15h30 - Grupo de Filó Felice Personne

17h - Grupo Os Bertussi

19h30 - Grupo Italiano Le Farfalle

21h - Encerramento

Domingo, 10 de maio



09h - Missa da Paróquia Santa Cruz - Palco Principal

09h30 - Encontro de Chevetteiros

10h - Receptivo Cultural Italiano com os Grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó.

10h - Esquete Teatral Cultural com Nono Bepin

10h às 17h - Oficina com o Clube de Xadrez Farroupilha Capivaras da Serra

11h - Esquete Teatral Cultural com Neno e Nena

11h - Coral Anima D’Itália

11h30 às 13h30 - Almoço Típico no Salão da Paróquia Santa Cruz de Nova Milano

* Informações de ingressos: Raquel 54.9.9916.9006.

12h - Grupo Folclórico Italiano Nei

Tempi Del Filó

13h - Grupo Vocal Allegro

13h30 - Esquete Teatral com Mascote Genaro

14h - Esquete Teatral Cultural com Vovó Dodô

14h30 - Humorista Chico - O Vendedor Raiz

15h - Esquete Teatral Cultural com Grupo Ueba

16h - Grupo Ragazzi Dei Monti

16h - Esquete Teatral Cultural com Cia Espícula

19h - Grupo Italiano Sogni D'Itália

20h - Encerramento

Sexta-feira, 15 de maio

14h - Oficina de Artesanato

16h - Abertura do Evento

17h - Grupo Folclórico Italiano Nanni

18h - Grupo Folclórico Italiano Nei Tempi Del Filó

19h - Família Ávila

20h30 - Ângela Carminatti e Grupo

22h - Encerramento

Sábado, 16 de maio

10h - Abertura do Evento com Receptivo Cultural Italiano com os Grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó

10h - Esquete Teatral Cultural com Nono Bepin

12h30 - Coral Imigrantes de Caxias do Sul

13h - Esquete Teatral Cultural com Vovó Dodô

13h30 - Esquete Teatral com Mascote Genaro

13h30 - Coral Canarinhos da Serra de Vila Jansen

14h às 17h - Atividade EMATER Workshop - "Transformando Tradição em Negócio Sustentável na Agroindústria"

15h - Esquete Teatral Cultural com Neno e Nena

15h - Carol Gobbato e Grupo

17h - Banda Porto do Som

17h - Esquete Teatral Cultural Italiano com Cia Espícula

19h30 - Musicale Kremony

21h - Encerramento

Domingo, 17 de maio

