Farmácia Especializada, de Caxias do Sul, terá opção de  agendamento online

Fórmulas nutricionais são oferecidas na Farmácia Especializada. Gisele Nozari / divulgação

A Farmácia Especializada, de Caxias do Sul, terá a opção de agendamento online a partir da próxima segunda-feira (1°). Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o novo formato de atendimento se aplica à abertura de processos de medicamentos especiais, especializados e fórmulas nutricionais.

O serviço terá um guichê exclusivo no Centro Especializado de Saúde (CES), agilizando o atendimento.

— O usuário agendado passa direto na triagem e retira sua senha para o seu atendimento. O nosso objetivo a médio prazo é ofertar o agendamento para todos os tipos de atendimentos da Farmácia Especializada e não somente para o encaminhamento dos processos administrativos como nesse primeiro momento — frisa a diretora de Assistência Farmacêutica e Insumos em Saúde da SMS, Mônica Menegat.

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