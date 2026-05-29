Farmácia Especializada, de Caxias do Sul, terá opção de  agendamento online

A Farmácia Especializada, de Caxias do Sul, terá a opção de agendamento online a partir da próxima segunda-feira (1°). Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o novo formato de atendimento se aplica à abertura de processos de medicamentos especiais, especializados e fórmulas nutricionais.
O serviço terá um guichê exclusivo no Centro Especializado de Saúde (CES), agilizando o atendimento.
— O usuário agendado passa direto na triagem e retira sua senha para o seu atendimento. O nosso objetivo a médio prazo é ofertar o agendamento para todos os tipos de atendimentos da Farmácia Especializada e não somente para o encaminhamento dos processos administrativos como nesse primeiro momento — frisa a diretora de Assistência Farmacêutica e Insumos em Saúde da SMS, Mônica Menegat.
O serviço funcionará no site da prefeitura de Caxias do Sul. É preciso clicar na opção Agendamento de Atendimento, no link agendamento.caxias.rs.gov.br. Para formalizar ação, será necessário o uso da senha Gov.br.