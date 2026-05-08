Famílias vítimas de incêndios seguirão novo protocolo para receber assistência em Caxias do Sul 

O alto número de incêndios registrados em Caxias do Sul nos últimos sete meses gerou a necessidade de aprimorar o fluxo de atendimento às vítimas.
Foram 28 ocorrências no período, segundo a prefeitura e o Corpo de Bombeiros, que se uniram para criar um protocolo oficial que organiza as etapas a serem seguidas por quem teve a casa destruída ou danificada.
O ato de assinatura do Protocolo Unificado de Atendimento Pós-Sinistro está marcado para a próxima quinta-feira (14), às 10h, na sede dos Bombeiros.
— É uma integração para dar um melhor atendimento às vidas e sem burocracia. Nossa equipe já está preparada para dar as informações dos serviços oferecidos. O boletim de atendimento sai no mesmo dia e com ele pode ser feita a vistoria pela Defesa Civil e prefeitura — definiu o tenente-coronel Márcio Müller Batista.
O protocolo terá quatro etapas, que deverão ser seguidas pela família atingida pelo sinistro. Depois de acionar os bombeiros durante a emergência e ter em mãos o boletim de atendimento, o imóvel deverá passar por uma avaliação de segurança e interdição pela Defesa Civil e Secretaria Municipal da Segurança Pública.
O terceiro passo é o atendimento psicossocial e abrigamento, caso necessário, via Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Assim será possível fazer o requerimento de auxílio habitacional e a limpeza da área realizada pela Secretaria da Habitação.