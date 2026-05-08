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Após a emergência
Notícia

Famílias vítimas de incêndios seguirão novo protocolo para receber assistência em Caxias do Sul 

Nos últimos sete meses foram registradas 28 ocorrências na cidade; busca por informações e auxílios criou a demanda que será organizada por secretarias da prefeitura e Corpo de Bombeiros 

Pedro Zanrosso

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