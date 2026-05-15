Eventos esportivos causam bloqueios de trânsito no domingo, em Caxias do Sul

As ruas de Caxias do Sul terão bloqueios de trânsito neste domingo (17) em função de dois eventos esportivos que ocorrem na cidade.

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A primeira intervenção ocorre para a largada da 2ª edição da prova Caxias 10 Milhas, que ocorre às 7h, na Praça das Feiras. Mas, a partir das 6h, o trânsito na Rua Feijó Júnior, entre as ruas Augusto Pestana e Olavo Bilac, já estará trancado para garantir a segurança dos participantes.