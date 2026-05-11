Evento reúne cerveja e divulgação científica em Caxias do Sul e Bento Gonçalves

Em Caxias do Sul, as palestras ocorrem no Beco do Dude. Equipe da Coordenação local do Pint Of Science / Divulgação

Um encontro pelos bares e restaurantes de todo mundo, regado a muita cerveja, ciência e pesquisa. Esse é o Pint Of Science, que chega para mais uma edição em Caxias do Sul e Bento Gonçalves nos dias 18, 19 e 20. As palestras são gratuitas e abertas ao público geral.

A ideia do festival nasceu em 2012, na Inglaterra, quando os cientistas Michael Motskin e Praveen Paul planejaram um evento para pesquisadores apresentarem seus estudos produzidos sobre doenças neurológicas.

Hoje, o Pint of Science ganhou o mundo com seminários que buscam atrair estudiosos para um papo leve e descontraído sobre pesquisa científica. Com mais de 80 munícipios "brindando" a ciência, o Brasil é o país com mais cidades envolvidas.

Os locais escolhidos pela organização do festival para sediarem as palestras são bares, restaurantes, cafés e espaços públicos. Em Caxias do Sul, o Beco do Dude será o centro do evento. Já em Bento Gonçalves, o Serra Comedy Club e o Complexo da Estação foram os selecionados. Caxias e Bento são as únicas cidades da Serra a participarem.

Programação

Em Caxias do Sul

Dia 18 de maio, a partir das 18h, no Beco do Dude (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1.185 - Petrópolis)

"Da bancada à Nature e ao braço da população: a corrida por uma vacina contra a dengue", com Fabiano Ramos.

Dia 19 de maio, a partir das 18h, no Beco do Dude

"A nova face dos crimes virtuais: IA e golpes digitais", com Maria de Fatima Webber do Prado Lima e Roberto Clemer.

Em Bento Gonçalves

Dia 19 de maio, a partir das 19h, no Complexo da Estação (Rua Duque de Caxias, 148 - Cidade Alta)

“Magia na colmeia: o império oculto, a engenharia perfeita e o futuro high-tech das abelhas”, com Régis Sivori dos Santos (Embrapa Uva e Vinho).

“Uma trilha, muitas histórias: ciência, biodiversidade e transformação às margens do Arroio São Pedro”, com Daniel Martins Ayub (IFRS-BG).

Dia 20 de maio, a partir das 19h, no Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 – Botafogo)