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Vamos falar de ciência?
Notícia

Evento reúne cerveja e divulgação científica em Caxias do Sul e Bento Gonçalves

Na Serra, as palestras que integram o Pint Of Science, festival que nasceu na Inglaterra, serão em bares, restaurantes, cafés e espaços públicos

Augusto Martins

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