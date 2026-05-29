Evento gratuito de louvor e fé será realizado neste sábado, no parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul

Caxias do Sul recebe neste sábado (30) a primeira edição do Entardecer na Serra, encontro gratuito de louvor, fé e comunhão que ocorrerá no parque de eventos da Festa da Uva. A programação será realizada das 16h às 20h, com abertura dos portões às 14h.

A programação contará com apresentações musicais e participações de lideranças religiosas. No pré-evento, o violinista, professor e educador musical Jackie dos Passos fará quatro apresentações instrumentais. O encontro também terá louvor conduzido pela pastora Mirian Santtus e banda, além de ministrações do pastor Guilherme Guidelli, da Igreja Videira, e do pastor Josias Goulart, da Igreja Poiema.

A proposta, segundo a organização, é promover momentos de adoração, reflexão espiritual e integração entre comunidades religiosas.

O Entardecer na Serra é inspirado em encontros religiosos ao ar livre realizados em cidades de Santa Catarina, especialmente em praias como Campeche e Balneário Camboriú. Segundo a organização, o objetivo é criar um ambiente aberto e familiar, reunindo pessoas de diferentes denominações cristãs em torno de mensagens de esperança e união.

A iniciativa é organizada por voluntários. O projeto é liderado por Alex Xavier e Lucas Viana, com apoio de uma equipe formada por integrantes de diferentes comunidades.

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