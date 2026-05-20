Estado autoriza obras na Rota do Sol no trecho entre Caxias do Sul e Lajeado Grande

Eduardo Leite em ato de assinatura para ordem de início. Maurício Tonetto / Divulgação

Mais obras em rodovias da Serra foram autorizadas nesta quarta-feira (20) pelo Estado. O governador Eduardo Leite assinou as ordens de início para os trabalhos de recuperação e pavimentação na RS-453, a Rota do Sol, entre Caxias do Sul e Lajeado Grande, e na RS-437, no trecho de Vila Flores, no entroncamento com a BR-470 até o Rio da Prata.

O ato ocorreu no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Conforme o governo do Estado, as obras também estão dentro da resposta aos impactos das chuvas de 2024.

As obras na Rota do Sol fazem parte de um pacote, dividido em três lotes e executado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), com investimento total de mais de R$ 390 milhões. Os recursos são do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). Os trabalhos autorizados nesta quarta são para o trecho com 59,28 quilômetros.

— O Estado recuperou sua capacidade de investir e, ao mesmo tempo em que enfrentou os desafios impostos pelos eventos climáticos, conseguiu executar obras estruturantes em diversas regiões. Estamos promovendo um conjunto histórico de intervenções simultâneas, com foco em infraestrutura, segurança viária e apoio aos municípios, consolidando um processo de reconstrução e desenvolvimento para o Rio Grande do Sul — declarou Leite na assinatura.

Historicamente, a estrada entre Caxias e Lajeado Grande é considerada o ponto mais crítico da Rota do Sol. Esse era o trecho que ainda aguardava autorização.

Conforme o Daer, o trecho que mais recebeu trabalhos até agora foi entre Tainhas e Terra de Areia. No ponto, foram realizados trabalhos como serviços preliminares de terraplenagem, drenagem, reparos, sinalização vertical, sinalização provisória e contenções.

No momento, estão em andamento obras de drenagem e de arte especial, como uma cabeceira, reparos de pavimento, fresa e asfalto, além de sinalização vertical, sinalização provisória, contenções e serviços de conservação rotineira.

Já entre Lajeado Grande e Tainhas, serviços preliminares foram iniciados em novembro de 2025. Os trabalhos consistiram em implantação de canteiro de obras, limpeza de dispositivos de drenagem, supressão de vegetal e roçadas. Atualmente estão sendo realizados serviços de fresagem e recomposição com asfalto quente, além de remendos pontuais.

RS-437 também recebe atenção

Mais um trecho da RS-437, na Serra, foi autorizado no ato no Palácio Piratini. O ponto em questão tem extensão de 9,2 quilômetros. O trajeto vai até do entroncamento da BR-470, em Vila Flores, até o Rio da Prata. Essa via pode ser uma rota alternativa para desviar do trecho da Serra das Antas na BR-470, entre Veranópolis e Bento Gonçalves, que está em obras desde o desastre climático de 2024.

São previstos serviços de pavimentação, requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, além de obras de contenção e melhorias necessárias para restabelecimento e a qualificação da rodovia.

Antes, também no fim de abril, Leite havia autorizado obras em um trecho de 7,4 quilômetros de extensão, entre o Rio da Prata e Antônio Prado. Os trabalhos já estão em andamento neste trajeto.