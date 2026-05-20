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Estado autoriza obras na Rota do Sol no trecho entre Caxias do Sul e Lajeado Grande

Trabalhos de recuperação e pavimentação fazem parte de um investimento de mais de R$ 390 milhões do governo do RS em uma das principais rodovias da Serra, na ligação com o Litoral Norte

Bruno Tomé

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