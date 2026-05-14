Entenda por que Gramado quer transformar o pão com linguiça em patrimônio cultural da cidade

Bem no Centro de Gramado há uma atração turística diferente. É o pão com linguiça que sai do forno à lenha direto para os consumidores. Seja no café da manhã, no almoço ou no lanche da tarde, há momentos em que filas se formam para garantir a tradicional iguaria na Praça das Etnias, localizada na Avenida Borges de Medeiros.

E não é só lá que ele é encontrado: o produto também está presente nas feiras e em diferentes estabelecimentos da região. Além disso, a receita, que vem de família, é produzida nas casas dos moradores.

Segundo comunicado da prefeitura, "o pão com linguiça representa o saber fazer das famílias coloniais e a hospitalidade característica da cidade".

Na terça-feira (12), durante a Festa da Colônia, as secretarias de Turismo, Cultura e Agricultura, a Emater e representantes dos fornos coloniais do Centro e da Várzea Grande fizeram a primeira reunião técnica para debater o reconhecimento.