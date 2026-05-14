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Entenda por que Gramado quer transformar o pão com linguiça em patrimônio cultural da cidade

Seja no café da manhã, no almoço ou no lanche da tarde, há momentos em que filas se formam para garantir a tradicional iguaria na Praça das Etnias, no Centro da cidade

Kassiane Michel

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