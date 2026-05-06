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PEC 302 
Notícia

Entenda como municípios da Serra podem se beneficiar com o Marco Legal do Turismo 

Projeto aprovado em primeiro turno pela Assembleia Legislativa do RS prevê mudanças nos investimentos do setor e reconhece o turismo como área econômica estratégica, com maior previsibilidade orçamentária

Tamires Piccoli

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