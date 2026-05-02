Empresário de Carlos Barbosa que morreu em acidente na RS-446 será cremado neste sábado

Será realizada na tarde deste sábado (2) a cerimônia de despedida do empresário Irineu Zago, 68 anos, em Carlos Barbosa. Fundador e diretor da Friza Indústria Metalúrgica, ele morreu na manhã de sexta-feira (1º) após um acidente de trânsito na RS-446.

O velório ocorre na sala A do Memorial Caravaggio. A cerimônia de despedida está marcada para as 14h30min. Após, o corpo será encaminhado para cremação no Memorial Crematório São José, em Caxias do Sul.

Zago morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta, por volta das 11h25min de sexta-feira, no km 12 da rodovia, na altura da comunidade de Santa Clara Baixa, próximo à Ponte do Capitel. Ele conduzia uma motocicleta Honda Bros, com placas de Carlos Barbosa.

De acordo com o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv BM), a motocicleta e o caminhão seguiam no mesmo sentido quando o veículo de carga tombou sobre o motociclista. Zago morreu no local.

Em nota, a Friza Indústria Metalúrgica lamentou a morte do empresário e destacou a trajetória dele à frente da empresa. Conforme o comunicado, Zago “marcou a vida de muitas pessoas e contribuiu de forma significativa para o caminho que a Friza trilha hoje”. A empresa também manifestou solidariedade à família, amigos e colaboradores.