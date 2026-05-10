El Niño tem até 80% de chance de se formar: o que municípios da Serra podem esperar

Deslizamentos de terra e assoreamento de rios podem ocorrer, porém em menor escala comparado com os efeitos de 2024. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Novas previsões climáticas divulgadas nesta semana indicam chance entre 80% e 90% de formação de um novo El Niño, podendo intensificar as chuvas no Sul do Brasil, no segundo semestre. As projeções constam em nota técnica divulgada nesta sexta‑feira (8) pelo Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do governo estadual.

Tendo como base os dados do National Oceanic and Atmospheric Administration (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, em tradução livre), dos Estados Unidos, o documento indica que o fenômeno, que aquece as águas do oceano Pacífico e influencia o clima no Estado, deve ocorrer entre julho e agosto.

A tendência é que temperaturas fora da normal no inverno sejam registradas e as chuvas sejam intensificadas na primavera. Há ainda a possibilidade de o El Niño se estender até o fim de 2026 e influenciar o clima em 2027.

A dúvida no momento é a intensidade do fenômeno. A norma técnica indica que projeções do centro de pesquisa americano apontam 25% de probabilidade de um El Niño moderado a forte. Contudo, essa é uma estimativa que ainda não pode ser confirmada, já que quanto mais próximo do fenômeno, mais precisas são as projeções.

— Diria que é muito improvável que tenhamos um cenário como o de 2024. Não posso dizer impossível, mas é difícil. Um conjunto de fatores culminou na calamidade: tínhamos um bloqueio atmosférico, umidade sendo drenada da Amazônia e enviada pra o sul e a alta temperatura no oceano. São condições variáveis que dificilmente se repetem em tão pouco tempo — avalia Dakir Larara, geógrafo, climatologista e pesquisador.

No entanto, a alta estimativa do fenômeno deve trazer impactos para a população, segundo a norma técnica. Conforme Larara, no contexto da Serra gaúcha, os efeitos esperados se centram em deslizamentos de terra e pontos de assoreamento em rios.

— É factível que com o aumento das chuvas causado pelo El Niño teremos movimentação de massas, mas não na mesma quantidade registrada em 2024. Nas cicatrizes em que ainda há instabilidade é possível que ocorra de forma mais intensa e que gere assoreamento em rios, quando próximos desses cursos d'água — pondera.

"Ter um El Niño não significa que, automaticamente, tenhamos uma nova tragédia"

O pesquisador também chama a atenção para os trechos de encostas próximos de rodovias que não passaram por obras de contenção. Segundo Larara, dependendo da intensidade da chuva e da região que se concentrar, podem ocorrer deslizamentos de terra que bloqueiem vias. Obras de contenção que foram executadas nos últimos anos também poderão ser testadas.

Mesmo com essas perspectivas, o pesquisador aconselha a manter a cautela já que os cenários ainda estão se desenhando. Por outro lado, Larara aponta que o papel das prefeituras passa a ser crucial para que as cidades se preparem para os impactos.

— Ter um El Niño não significa que, automaticamente, tenhamos uma nova tragédia. O desastre também depende da vulnerabilidade do território, da ocupação das áreas de risco, mas também da capacidade de resposta dos órgãos.

Ações preventivas são estratégia chave ante o fenômeno

A norma técnica do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática também destaca que desastres como o ocorrido em maio de 2024 não se explicam apenas pela atuação de fenômenos climáticos, como o El Niño, mas pela interação desses eventos com níveis elevados de fragilidade e exposição no território.

Essa abordagem é o foco de um estudo divulgado na quinta-feira (7) pelo WRI Brasil, instituto de pesquisa independente que, desde 2024, analisa a tragédia no Rio Grande do Sul a partir da influência de fatores sociais e decisões institucionais na amplificação dos impactos.

O levantamento conclui que o evento climático funcionou como gatilho, enquanto a dimensão da catástrofe foi moldada por um processo histórico de construção do risco.

Entre os fatores apontados estão a ocupação de áreas suscetíveis, a supressão de Áreas de Preservação Permanente (APPs), sistemas de drenagem urbana insuficientes, expansão urbana desordenada, monitoramento ambiental limitado e estruturas de Defesa Civil fragilizadas.

Esses elementos, que contribuíram de forma decisiva para a magnitude da enchente registrada há dois anos, voltam ao centro do debate diante das perspectivas climáticas para este ano.

Defesa Civil prevê concluir Plano de Contingência até setembro

Em Caxias do Sul, a Defesa Civil prevê concluir o Plano de Contingência municipal até setembro, período em que o El Niño possivelmente já esteja influenciando o clima local. A prefeitura também tem como pendência a construção dos piscinões de contenção, voltados à redução do volume de água que chega à região de Galópolis, além de um conjunto de obras orçado em R$ 53 milhões, destinado a tornar a área mais resistente a eventos extremos.