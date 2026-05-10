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El Niño tem até 80% de chance de se formar: o que municípios da Serra podem esperar

Intensidade do fenômeno ainda não foi determinada, no entanto o aumento da chuva na primavera é um dos impactos esperados. Deslizamentos de terra e assoreamento de rios podem ocorrer, porém em menor escala comparado com os efeitos de 2024

Tamires Piccoli

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